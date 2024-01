Dieta de un mes para bajar de peso y lucir una figura esbelta

Hace unos días te mostramos un reto de 46 días para arrancar tu 2024, hoy traemos para ti una dieta de un mes para bajar de peso y presumir esa figura envidiable y esbelta que siempre has soñado; y para esto, en UnoTV.com nos acompaña Dani Cortés con sus mejores recomendaciones para que logres tu meta.

¿Por qué a muchos les cuesta tanto trabajo bajar de peso, o mantener una figura esbelta? Porque la mayoría no entiende cómo funcionan los alimentos y la importancia de las combinaciones de los mismos, así como los horarios.

Desayuna en la primera hora de tu día y no dejes que pasen más de 4 horas entre cada una de las siguientes comidas, procurando que la cena sea una hora antes de ir a dormir. El desayuno es muy importante y aunque actualmente existen modas sobre ayunos con ciertos fundamentos positivos, aquí el consejo es que no es para todos, y si no se lleva de la manera adecuada puede ser contraproducente e interferir con el buen funcionamiento de tu metabolismo, y por lo tanto, con la dificultad para bajar de peso.

También te podría interesar: [5 sencillos consejos para empezar el 2024 con el pie derecho]

Dieta para bajar de peso en un mes

Hoy te compartimos una dieta de un mes para bajar de peso y los pasos que debes seguir para que puedas ver resultados extraordinarios este 2024:

Número uno, desayuno: licuado con avena y fresas, un punto muy importante deja la vena remojando 5 minutos con agua caliente, hasta que esta esponje, esto hace una gran diferencia en cómo asimila sus nutrientes; puedes ir variando las frutas pero procurando que sean frutos rojos como moras zarzamoras o frambuesas

Licuado de avena con fresa para iniciar la mañana. Foto: Getty

Segunda comida, intermedio: un sándwich con pan integral, pechuga de pavo, aguacate y jitomate

Pan integral para reactivarte al mediodía. Foto: Getty

Tercera comida, la más fuerte: pechuga de pollo, carne o pescado, evitando que estos sean fritos, capeados o empalizados. Recuerda, no forzosamente tienen que ser a la plancha, hay muchas opciones de preparaciones ricas, procura incluir una verdura verde y una roja, así como un par de tortillas de maíz

Pechuga de pollo para amarrar la alimentación por la tarde. Foto: Getty

Cuarta comida: ensalada con espinacas y un sobre de atún, en aceite de oliva o agua, o un puño de pollito deshebrado. Agrega medio aguacate y puedes hacer un aderezo muy rico y nutritivo con aceite de oliva, mostaza, pimienta, y sal de mar

Una ensalada al caer la noche. Foto: Getty

Esta dieta de un mes para bajar de peso de Dani Cortés puede ser una opción para ti; recuerda que en caso de dudas, también puedes ir en persona con un especialista para que te guíe o complemente la rutina que te acabamos de presentar.