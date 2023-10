Diferencia entre un taco mexicano y un taco gringo. Foto: shutterstock

La cocina tradicional de México está llena de sabores y platillos, uno de ellos es el taco, el infaltable en cada mesa y que se sirve de varias maneras. Pero hoy te diremos la diferencia entre un taco mexicano y un taco gringo, pues como suele suceder con las comidas deliciosas, no hay fronteras que impidan su llegada a un nuevo mercado listo para degustar el paladar más exigente.

¿Qué diferencia hay entre un taco mexicano y un taco gringo?

La diferencia entre un taco mexicano y un taco gringo, quizá de inicio puedes pensar que se trata de la tortilla, pues mientras en nuestro país lo comemos con tortilla blandita y salida de la tortillería, nuestros vecinos del norte suelen usar mucho una tortilla algo dura y ya moldeada para sólo meter los ingredientes de comida. Sin embargo, aquí te van otros datos:

Taco mexicano

La leyenda cuenta que el emperador Moctezuma usaba las tortillas como cucharas, pero pasado el tiempo las esposas de los trabajadores del que se dedicaban al campo empezaron a envolver la comida en tortilla, y así poco a poco se fue comiendo de manera práctica y sencilla. A continuación, algo de lo que puede llevar el producto nacional:

Cilantro

Cebolla

Salsa casera

Guacamole

Queso

Crema

Mayonesa

Frijoles

Comida (desde pollo, milanesa, carnitas, carne de pastor, bistec y demás derivados, o hasta distintos tipos de guisados)

El taco mexicano lo acompañamos con diferentes salsas. Foto: Getty

Taco gringo

Aquí se dice que los tacos gringos nacieron con la llegada de nuestros paisanos que buscaban “el sueño americano”. Al notar los estadounidenses el nuevo tipo de alimento se empezó a popularizar los famosos tacos “tex-mex” (chilli, frijoles, carne asada, pollo asado, crema y queso amarillo).

La tortilla del taco gringo es crujiente, a diferencia de la mexicana. Foto: Getty

Pero luego esto fue cambiando por carne molida condimentada y queso cheddar, así como lechuga fresca y trozos de jitomate; todo esto en una tortilla crujiente en forma de “U” y de las que hablamos arriba.

Aunque aquí pudiste ver la diferencia entre un taco mexicano y un taco gringo, también toma en cuenta que los tiempos siguen cambiando y no es igual que décadas atrás. A tal grado que, ahora en Estados Unidos el guacamole es un éxito rotundo que se acompaña en alimentos no sólo de comida rápida (como los nachos), sino también en cortes de carne o fajitas. Lo importante es disfrutar, ¿o no?