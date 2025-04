GENERANDO AUDIO...

Tips para guardar la cebolla en casa. Foto: Getty

Saber guardar la cebolla tiene su chiste, y es un error bastante común en varios hogares, pues hay quienes la ponen dentro del refrigerador; aunque también hay quien no lo hacen. Ante esto, expertos como la Profeco, quien anteriormente también ha dicho cómo conversar el huevo, opina al respecto.

¿La cebolla va en el refrigerador o no?

No. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que el sitio ideal para guardar la cebolla debe ser seco, ventilado y donde no le dé la luz solar en forma directa. Y para conservarla, no hace falta colocarla dentro del refrigerador.

¿En qué momento se refrigera la cebolla?

Cuando las cebollas son cortadas o picadas y sobra, entonces es cuando se pueden almacenar en la nevera, o el refrigerador, utilizando un recipiente sellado durante un máximo de 7 días, así lo destaca la Asociación Nacional de Cebolla (una organización sin fines de lucro que representa a la industria de la cebolla en Estados Unidos).

¿Qué es la cebolla y cuáles son sus propiedades?

La cebolla es considerada una de las verduras de mayor demanda en nuestro país y está muy valorada en el mundo debido a sus muchas propiedades, utilizadas tanto en la gastronomía, como en la medicina y la industria cosmética.

La cebolla, cuenta con variedades de color blanco, amarillo, rojo, morado y marrón.

Esta verdura contiene fibra, minerales y vitaminas (B3, B6, C y E); es rica en potasio, también presenta cantidades significativas de calcio, hierro, magnesio y fósforo.

El sabor de la cebolla es picante.

Beneficios de comer cebolla

Aumenta la inmunidad: al ser rica en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades

Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares: los flavonoides presentes pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre y prevenir la formación de coágulos sanguíneos

Ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre: algunos estudios lo han demostrado, además de que mejora la sensibilidad a la insulina, lo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes

Fortalece los huesos: es una buena fuente de calcio y otros nutrientes que pueden ayudar a prevenir la osteoporosis

Mejora la salud digestiva: pues es rica en fibra y prebióticos que pueden ayudar a promover el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino

¿Cómo elegir una buena cebolla?

Si ya sabes cómo guardar la cebolla, así como los beneficios y nutrientes que aporta, ahora ten en cuenta los siguientes aspectos para elegirla correctamente:

Hay que elegir aquellas que estén duras, firmes, apretadas y con su cuello corto

Si el cuello es más bien largo, ya se encuentran brotadas y su sabor ya no será el mismo

No deben estar húmedas, ni tener marcas o manchas en su cáscara

Su piel debe ser bien crujiente

¿En qué platillos se usa la cebolla?

La variedad gastronómica es amplia, aquí algunos ejemplos:

Enchiladas

Chilaquiles

Pozole

Tacos

Antojitos (quesadillas, tortas, hamburguesas, etc.)

Sopa

Guisados