Central es nombrado como el mejor restaurante del mundo. Foto: AFP

Semanas atrás te dimos a conocer los mejores restaurantes del mundo, según The World’s 50 Best Restaurants 2023; pero ahora te resaltamos a la guía “50 Best Restaurants”, quien acaba de destacar que el mejor restaurante del mundo es peruano. Así que su próximamente estás por irte de vacaciones o estás pensando a dónde irte, te damos una opción que podrías contemplar y probar una delicia de la gastronomía.

¿Cuál es el mejor restaurante del mundo?

De acuerdo con la guía “50 Best Restaurants”, el mejor restaurante del mundo es peruano y se llama Central. Se ubica en un barrio bohemio de la ciudad de Lima, donde el chef Virgilio Martínez prepara suculentos platillos.

El chef Virgilio Martínez se encarga del restaurante Central, en Perú. Foto: AFP

También te podría interesar: [Los tacos arrasan en ranking de 50 mejores comidas callejeras de Taste Atlas]

¿Cuál es la magia del restaurante peruano Central?

Más que comensales, los clientes del Central son tratados como viajeros. Durante 4 horas, y no menos de 330 dólares por cabeza (algo así como 5 mil 500 pesos mexicanos, según el tipo de cambio del día), pasean su paladar por el mar, los ríos, las montañas y la selva peruanas.

Ejemplos del tipo de comida en Central. Foto: AFP

Son mínimo 12 bocados sofisticados, 12 escalas de un “viaje”, insiste el chef Martínez, por una de las gastronomías más celebradas del mundo, esto debido al contraste entre sabores dulces, ácidos y salados.

Ver más

¿Es complicado comer en el mejor restaurante del mundo?

Tras saber que el mejor restaurante del mundo es peruano, quizá te preguntes si es sencillo ir a comer ahí. Te comentamos que como todo negocio de comida cotizado por sus altos estándares de servicio y demanda, hay que reservar mesa. Aunque si llegas a tener suerte, podría ser tres meses después de reservar, pues como te comentamos, se trata de un sitio al que mucha gente quiere ir.

¿Qué comida sirven en el restaurante Central?

¿Un lomo saltado o un ceviche? No, los sabores más populares de Perú están proscritos del menú que Martínez y su esposa Pía León, también cocinera, han inventado en su propio laboratorio a fuerza de ensayo y error con plantas, bebidas y productos nativos de diversos ecosistemas. Tras varias excursiones por España, Colombia, hallaron sus insospechados ingredientes, a partir de los cuales inventó platos de árbol y alga dulce, fósil de concha, roca de manglar, tallos extremos o mariscos de río: