El truco de la abuela que un chef rescata para lograr carnes más jugosas: ¿es realmente seguro?

Cómo lograr tener una carne muy jugosa. Foto: Pexels

En muchas cocinas familiares sobreviven secretos culinarios que se transmiten de generación en generación para facilitar la vida o mejorar tanto el sabor como los procedimientos.

Uno de los secretos es el que ha popularizado en redes sociales Darío Jozifek, cocinero autodidacta conocido como @jozichef, quien asegura que su abuela le enseñó una fórmula infalible para conseguir carnes más tiernas y sabrosas.

¿Cómo lograr carnes más jugosas?

El método consiste en dejar reposar durante 24 horas la carne, ya sea pollo, pavo, cerdo o ternera, dentro de una mezcla de huevo batido, sal, ajo y perejil. Después de ese tiempo en refrigeración, Jozifek recomienda pasar los filetes por pan rallado y freírlos en la sartén. “Como pruebes la carne así, no vas a querer comerla de otra manera”, asegura en uno de sus vídeos.

Lo interesante de este marinado casero es que no se limita a un solo tipo de carne: sirve tanto para pechugas de pollo como para filetes de ternera o solomillo de cerdo. Incluso, el chef recomienda congelar las piezas ya adobadas y empanadas para tener siempre a mano una opción rápida y sabrosa.

¿Es seguro dejar carne cruda en huevo batido tanto tiempo?

La técnica parece infalible, pero no está exenta de dudas, el huevo y la carne cruda son alimentos que pueden contener bacterias peligrosas como Salmonella, advierte la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Incluso los huevos con cáscara limpia pueden albergar este patógeno, responsable de intoxicaciones alimentarias.

El portal especializado Higiene Ambiental también recuerda que, aunque el huevo fresco es muy nutritivo, requiere un manejo estricto: en hostelería suele sustituirse por ovoproductos pasteurizados para reducir riesgos.

La refrigeración es clave, tanto la FDA como expertos en seguridad alimentaria recomiendan mantener siempre los huevos y preparaciones que los contienen a 4 ºC o menos. Si el reposo se prolonga más allá de 24 horas, lo ideal es extremar las medidas de frío y utilizar recipientes limpios y cerrados.

Por último, el factor decisivo es el cocinado. Para eliminar cualquier bacteria presente, la FDA aconseja que la carne alcance al menos 75 ºC en el centro de la pieza, lo que garantiza la destrucción de Salmonella u otros patógenos.Ell truco de la abuela puede ser un gran aliado para lograr carnes jugosas y llenas de sabor, siempre que se respeten las normas básicas de higiene y seguridad alimentaria.