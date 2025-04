Ella es Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij, la nueva mejor cocinera del mundo

| The World's 50 Best Restaurants

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij? Foto: Getty Images

La chef tailandesa Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij es nombrada como la mejor cocinera del mundo por su trabajo en 2024; en Unotv.com te contamos todo sobre este reconocimiento otorgado por The World’s 50 Best Restaurants.

La cocinera apodada como “Pam”, se convierte en la primera mujer tailandesa y asiática en recibir dicho reconocimiento, mismo que fue votado por la Academia de mil 120 expertos gastronómicos de todo el mundo.

Su restaurante está en Bangkok y se llama Potong, el cual lleva abierto casi cinco años, pero durante este tiempo la “Chef Pam” se ha convertido en una figura de la cocina internacional destacada.

El premio será entregado a la cocinera el próximo 19 de junio en la ceremonia que The World’s 50 Best Restaurants celebrará en Turín.

¿Quién es Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij?

La chef tuvo un ascenso rápido ya que lleva casi 15 años trabajando como cocinera, tras una formación como periodista, se dedicó a la cocina; los reconocimientos llegaron de inmediato pues ganó el premio a la joven chef a sus 21 años.

“Pam” estudió en el Culinary Institute of America y se formó con el reconocido chef Jean-Georges Vongerichten. En su regreso a Tailandia se convirtió en jueza de Top Chef y fundó el restaurante y la experiencia gastronómica privada The Table.

La cocinera abrió en 2019 su restaurante Potong, el cual está en un edificio con más de cien años de antigüedad y que antes era una farmacia china de su familia. Junto con su esposo, Tor Boonpiti, comenzó este proyecto para renovar y desarrollar un establecimiento conceptual de varios pisos en el barrio chino de la ciudad.

¿Qué se puede comer en Potong de la chef Pam?

El restaurante está en el número 13 de la lista Asia’s 50 Best Restaurants 2025 y el número 57 en The World’s 50 Best Restaurants 2024.

El menú degustación de Potong fue pensado para narrar historias de la herencia única de su familia y consta de veinte platos de cocina tailandesa-china, que de acuerdo con el sitio web The World’s 50 Best Restaurants, la describe como “innovadora”. El platillo insignia es el pato asado aromático que destaca a simple vista.

Ahora Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij busca empoderar a las nuevas generaciones de mujeres cocineras y en 2024 cocreó la beca Women for Women, que da una pasantía culinaria en Potong con apoyo financiero completo a una joven por año, la condición es que sea tailandesa y pertenezca a la clase rural desfavorecida.

¿Qué es The World’s 50 Best Restaurants?

The World’s 50 Best Restaurants es un ranking anual que reconoce a los mejores restaurantes del mundo. Es organizado por la empresa William Reed Business Media y elaborado a partir de los votos de más de mil expertos en gastronomía, incluidos chefs, críticos y foodies influyentes.

Este listado es considerado uno de los más importantes en la industria culinaria, ya que destaca las tendencias gastronómicas y los chefs más innovadores del momento.