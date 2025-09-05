Elotes, tlacoyos y más: lo que habrá en la Feria Gastronómica y del Elote 2025 en la Ciudad de México
Si eres amante del maíz en todas sus presentaciones, septiembre es tu mes, pues la Ciudad de México se prepara para recibir la XXIII Feria Gastronómica y del Elote 2025, una celebración que rinde homenaje a este ingrediente fundamental de la cocina mexicana.
Este evento es un verdadero festín culinario, en el que las cocineras y cocineros tradicionales de Milpa Alta prepararán una gran variedad de platillos elaborados con maíz criollo, cultivado en el Suelo de Conservación de la CDMX.
Todo sobre la Feria Gastronómica y del Elote 2025
La cita es en Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, un pueblo rodeado de campos de maíz y nopales, donde del 6 al 21 de septiembre podrás disfrutar de un encuentro lleno de tradición, cultura y sabor, y lo mejor, la entrada será gratuita.
¿Qué encontrarás en la Feria del Elote 2025?
En la feria podrás probar desde los clásicos elotes preparados, esquites y chileatole, hasta especialidades menos conocidas como los tlaxcales, un pan rústico hecho en comal, o los hot cakes de elote.
Pero la experiencia no termina ahí, también habrá tamales, tlacoyos, mole de olla, pozole y chiles en nogada, además de postres y bebidas como atoles y flanes.
Todo con el sabor auténtico de la cocina comunitaria y con ingredientes frescos, directamente del campo.
Más que comida, un encuentro cultural
Además de deleitarte con la gastronomía, la feria contará con un programa de actividades artísticas y culturales gratuitas para toda la familia.
La idea es vivir una experiencia que no solo celebra el maíz, sino también las raíces y tradiciones de la comunidad de Santa Ana Tlacotenco.
¿Dónde y cuándo será la Feria Gastronómica y del Elote 2025?
- Plaza Cívica de Santa Ana Tlacotenco, kilómetro 26 de la Carretera Xochimilco–Oaxtepec, alcaldía Milpa Alta, CDMX.
- Del 6 al 21 de septiembre de 2025.
- Entrada libre.
Si buscas un plan diferente para septiembre, lánzate a Milpa Alta y disfruta de los sabores del maíz criollo en una feria que reúne gastronomía, tradición y cultura en un solo lugar.