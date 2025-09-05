Elotes, tlacoyos y más: lo que habrá en la Feria Gastronómica y del Elote 2025 en la Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre la Feria Gastronómica y del Elote 2025. Foto: Shutterstock

Si eres amante del maíz en todas sus presentaciones, septiembre es tu mes, pues la Ciudad de México se prepara para recibir la XXIII Feria Gastronómica y del Elote 2025, una celebración que rinde homenaje a este ingrediente fundamental de la cocina mexicana.

Este evento es un verdadero festín culinario, en el que las cocineras y cocineros tradicionales de Milpa Alta prepararán una gran variedad de platillos elaborados con maíz criollo, cultivado en el Suelo de Conservación de la CDMX.

Todo sobre la Feria Gastronómica y del Elote 2025

La cita es en Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, un pueblo rodeado de campos de maíz y nopales, donde del 6 al 21 de septiembre podrás disfrutar de un encuentro lleno de tradición, cultura y sabor, y lo mejor, la entrada será gratuita.

¿Qué encontrarás en la Feria del Elote 2025?

En la feria podrás probar desde los clásicos elotes preparados, esquites y chileatole, hasta especialidades menos conocidas como los tlaxcales, un pan rústico hecho en comal, o los hot cakes de elote.

Pero la experiencia no termina ahí, también habrá tamales, tlacoyos, mole de olla, pozole y chiles en nogada, además de postres y bebidas como atoles y flanes.

Todo con el sabor auténtico de la cocina comunitaria y con ingredientes frescos, directamente del campo.

Más que comida, un encuentro cultural

Además de deleitarte con la gastronomía, la feria contará con un programa de actividades artísticas y culturales gratuitas para toda la familia.

La idea es vivir una experiencia que no solo celebra el maíz, sino también las raíces y tradiciones de la comunidad de Santa Ana Tlacotenco.

¿Dónde y cuándo será la Feria Gastronómica y del Elote 2025?

Plaza Cívica de Santa Ana Tlacotenco, kilómetro 26 de la Carretera Xochimilco–Oaxtepec, alcaldía Milpa Alta, CDMX.

Del 6 al 21 de septiembre de 2025.

Entrada libre.

Si buscas un plan diferente para septiembre, lánzate a Milpa Alta y disfruta de los sabores del maíz criollo en una feria que reúne gastronomía, tradición y cultura en un solo lugar.