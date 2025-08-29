Enchiladas con ensalada de nopal y otras recetas saludables que recomienda el DIF para el regreso a clases nivel primaria
El regreso a clases es la oportunidad ideal para mejorar los hábitos alimenticios de los niños; con este objetivo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) elaboró el Recetario Escolar 2024 para Primaria.
El plan propone lunches nutritivos, económicos y fáciles de preparar que ayuden a los estudiantes a tener más energía y concentración durante la jornada escolar.
Recomendaciones generales del DIF
El DIF recomienda Incluir frutas y verduras frescas de temporada en cada lunch, además de priorizar agua natural o leche descremada en lugar de refrescos o jugos procesados.
Lo más recomendable es usar cereales integrales y leguminosas para dar saciedad y energía, así como reducir el consumo de alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, grasas y sal.
Parte de lo importante es fomentar que los niños participen en la preparación de sus alimentos para motivarlos a comer sano.
Recetas saludables para el regreso a clases
Enchiladas de frijoles con ensalada de nopal
Ingredientes:
- 2 tortillas de maíz
- 30 g de frijoles molidos
- 20 g de queso fresco
- 40 g de nopal cocido en tiras
- Salsa de jitomate casera
Preparación:
- Rellenar las tortillas con frijoles molidos y enrollar.
- Bañar con salsa de jitomate y espolvorear queso fresco.
- Servir con ensalada de nopal y fruta de temporada.
Ensalada de atún con garbanzo
Ingredientes:
- 40 g de atún en agua
- 20 g de garbanzo cocido
- 20 g de jitomate picado
- 15 g de pepino picado
- Limón y orégano al gusto
Preparación:
- Mezclar todos los ingredientes en un tazón.
- Acompañar con tostadas horneadas de maíz.
- Servir con agua natural y una porción de fruta.
Sándwich integral de pollo con aguacate
Ingredientes:
- 2 rebanadas de pan integral
- 40 g de pollo deshebrado
- 20 g de aguacate en rebanadas
- Lechuga y jitomate al gusto
Preparación:
- Untar el pan con aguacate.
- Agregar pollo deshebrado, jitomate y lechuga.
- Servir con bastones de pepino y zanahoria.
Hotcakes integrales con fruta
Ingredientes:
- ½ taza de harina integral
- ¼ de taza de avena
- 1 huevo
- ½ plátano maduro
- ½ taza de leche descremada
Preparación:
- Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
- Cocinar en sartén con poco aceite hasta dorar por ambos lados.
- Decorar con fruta fresca en cubos y un toque de miel.
[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Esquites mexicanos: sabores ancestrales que se reinventan en cada vaso]
Albóndigas de pollo con arroz y verdura
Ingredientes:
- 50 g de pollo molido
- 1 huevo pequeño
- 20 g de arroz integral
- 30 g de zanahoria y calabacita en cubos
- Salsa de jitomate
Preparación:
- Formar pequeñas albóndigas con pollo molido y huevo.
- Cocer en salsa de jitomate con verduras.
- Acompañar con arroz integral y agua natural.
Frutas y verduras de temporada recomendadas
El DIF sugiere aprovechar alimentos locales como guayaba, mandarina, manzana, pepino, zanahoria, calabacita y nopal, que aportan vitaminas y minerales esenciales.
Con estas propuestas, el DIF busca que los niños de primaria tengan un lunch balanceado, variado y atractivo, que además de cuidar su salud les ayude a mejorar su desempeño escolar.