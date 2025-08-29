Enchiladas con ensalada de nopal y otras recetas saludables que recomienda el DIF para el regreso a clases nivel primaria

El regreso a clases es la oportunidad ideal para mejorar los hábitos alimenticios de los niños; con este objetivo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) elaboró el Recetario Escolar 2024 para Primaria.

El plan propone lunches nutritivos, económicos y fáciles de preparar que ayuden a los estudiantes a tener más energía y concentración durante la jornada escolar.

Recomendaciones generales del DIF

El DIF recomienda Incluir frutas y verduras frescas de temporada en cada lunch, además de priorizar agua natural o leche descremada en lugar de refrescos o jugos procesados.

Lo más recomendable es usar cereales integrales y leguminosas para dar saciedad y energía, así como reducir el consumo de alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, grasas y sal.

Parte de lo importante es fomentar que los niños participen en la preparación de sus alimentos para motivarlos a comer sano.

Recetas saludables para el regreso a clases

Enchiladas de frijoles con ensalada de nopal

Ingredientes:

  • 2 tortillas de maíz
  • 30 g de frijoles molidos
  • 20 g de queso fresco
  • 40 g de nopal cocido en tiras
  • Salsa de jitomate casera

Preparación:

  1. Rellenar las tortillas con frijoles molidos y enrollar.
  2. Bañar con salsa de jitomate y espolvorear queso fresco.
  3. Servir con ensalada de nopal y fruta de temporada.

Ensalada de atún con garbanzo

Ingredientes:

  • 40 g de atún en agua
  • 20 g de garbanzo cocido
  • 20 g de jitomate picado
  • 15 g de pepino picado
  • Limón y orégano al gusto

Preparación:

  1. Mezclar todos los ingredientes en un tazón.
  2. Acompañar con tostadas horneadas de maíz.
  3. Servir con agua natural y una porción de fruta.
Sándwich integral de pollo con aguacate

Ingredientes:

  • 2 rebanadas de pan integral
  • 40 g de pollo deshebrado
  • 20 g de aguacate en rebanadas
  • Lechuga y jitomate al gusto

Preparación:

  1. Untar el pan con aguacate.
  2. Agregar pollo deshebrado, jitomate y lechuga.
  3. Servir con bastones de pepino y zanahoria.
Hotcakes integrales con fruta

Ingredientes:

  • ½ taza de harina integral
  • ¼ de taza de avena
  • 1 huevo
  • ½ plátano maduro
  • ½ taza de leche descremada

Preparación:

  1. Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Cocinar en sartén con poco aceite hasta dorar por ambos lados.
  3. Decorar con fruta fresca en cubos y un toque de miel.
Albóndigas de pollo con arroz y verdura

Ingredientes:

  • 50 g de pollo molido
  • 1 huevo pequeño
  • 20 g de arroz integral
  • 30 g de zanahoria y calabacita en cubos
  • Salsa de jitomate

Preparación:

  1. Formar pequeñas albóndigas con pollo molido y huevo.
  2. Cocer en salsa de jitomate con verduras.
  3. Acompañar con arroz integral y agua natural.
Frutas y verduras de temporada recomendadas

El DIF sugiere aprovechar alimentos locales como guayaba, mandarina, manzana, pepino, zanahoria, calabacita y nopal, que aportan vitaminas y minerales esenciales.

Con estas propuestas, el DIF busca que los niños de primaria tengan un lunch balanceado, variado y atractivo, que además de cuidar su salud les ayude a mejorar su desempeño escolar.

