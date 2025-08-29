Enchiladas con ensalada de nopal y otras recetas saludables que recomienda el DIF para el regreso a clases nivel primaria

GENERANDO AUDIO...

Recetas saludables para tus hijos. Foto: Shutterstock

El regreso a clases es la oportunidad ideal para mejorar los hábitos alimenticios de los niños; con este objetivo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) elaboró el Recetario Escolar 2024 para Primaria.

El plan propone lunches nutritivos, económicos y fáciles de preparar que ayuden a los estudiantes a tener más energía y concentración durante la jornada escolar.

Recomendaciones generales del DIF

El DIF recomienda Incluir frutas y verduras frescas de temporada en cada lunch, además de priorizar agua natural o leche descremada en lugar de refrescos o jugos procesados.

Lo más recomendable es usar cereales integrales y leguminosas para dar saciedad y energía, así como reducir el consumo de alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, grasas y sal.

Parte de lo importante es fomentar que los niños participen en la preparación de sus alimentos para motivarlos a comer sano.

Recetas saludables para el regreso a clases

Enchiladas de frijoles con ensalada de nopal

Ingredientes:

2 tortillas de maíz



30 g de frijoles molidos



20 g de queso fresco



40 g de nopal cocido en tiras



Salsa de jitomate casera



Preparación:

Rellenar las tortillas con frijoles molidos y enrollar.

Bañar con salsa de jitomate y espolvorear queso fresco.

Servir con ensalada de nopal y fruta de temporada.



Ensalada de atún con garbanzo

Ingredientes:

40 g de atún en agua



20 g de garbanzo cocido



20 g de jitomate picado



15 g de pepino picado



Limón y orégano al gusto



Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en un tazón.

Acompañar con tostadas horneadas de maíz.

Servir con agua natural y una porción de fruta.



Sándwich integral de pollo con aguacate

Ingredientes:

2 rebanadas de pan integral



40 g de pollo deshebrado



20 g de aguacate en rebanadas



Lechuga y jitomate al gusto



Preparación:

Untar el pan con aguacate.

Agregar pollo deshebrado, jitomate y lechuga.

Servir con bastones de pepino y zanahoria.

Hotcakes integrales con fruta

Ingredientes:

½ taza de harina integral



¼ de taza de avena



1 huevo



½ plátano maduro



½ taza de leche descremada



Preparación:

Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Cocinar en sartén con poco aceite hasta dorar por ambos lados.

Decorar con fruta fresca en cubos y un toque de miel.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Esquites mexicanos: sabores ancestrales que se reinventan en cada vaso]

Albóndigas de pollo con arroz y verdura

Ingredientes:

50 g de pollo molido



1 huevo pequeño



20 g de arroz integral



30 g de zanahoria y calabacita en cubos



Salsa de jitomate



Preparación:

Formar pequeñas albóndigas con pollo molido y huevo.

Cocer en salsa de jitomate con verduras.

Acompañar con arroz integral y agua natural.

Frutas y verduras de temporada recomendadas

El DIF sugiere aprovechar alimentos locales como guayaba, mandarina, manzana, pepino, zanahoria, calabacita y nopal, que aportan vitaminas y minerales esenciales.

Con estas propuestas, el DIF busca que los niños de primaria tengan un lunch balanceado, variado y atractivo, que además de cuidar su salud les ayude a mejorar su desempeño escolar.