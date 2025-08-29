Esquites mexicanos: sabores ancestrales que se reinventan en cada vaso

GENERANDO AUDIO...

La Receta de la semana: aprende a hacer “Esquites”. Foto: Getty Images

Los esquites son uno de esos antojitos callejeros que, con cada cucharada, cuentan la historia viva del maíz en México.

Tradicionalmente servidos en vasos con maíz cocido, limón, chile, crema y queso, los esquites encapsulan siglos de evolución culinaria, de tradición prehispánica a reinterpretaciones contemporáneas.

Origen e historia de los esquites

De acuerdo con el blog My Slice of Mexico, la palabra esquite proviene del náhuatl izquitl, que significa “maíz asado”; en tiempos antiguos, los habitantes consumían maíz desgranado y asado y luego cocido con hierbas como el epazote.

También existe la leyenda que atribuye la creación de los esquites a Tlazocihuapilli, la única gobernante de Xochimilco en el siglo XIV. Aunque su veracidad no está documentada, esta historia forma parte del imaginario cultural y destaca el carácter mestizo actual del platillo, el limón llegó después de la conquista y la mayonesa (y en algunas variantes, el queso) son influencias más modernas.

De acuerdo con Revista Central, los mexicas consideraban el maíz un regalo divino (especialmente asociado con Quetzalcóatl) y comían maíz tostado, izquitl, en ceremonias religiosas, lo que sugiere que el origen del esquite tiene raíces muy antiguas.

Preparación y variantes de los esquites

De acuerdo con el blog Luvina Bar, los esquites se hacen con granos tiernos de maíz que se cocinan (o a veces se tuestan primero), y después se sirven en vaso con aderezos como mayonesa, crema, queso rallado, chile y limón, una combinación que ha pasado de boca en boca de generación en generación.

De acuerdo con The Cultural Kitchen, en Monterrey los llaman “elotes desgranados”; se cocinan en caldo con epazote y chile de árbol, lo que les da un sabor particular. La selección de ingredientes de buena calidad, como mayonesa cremosa o chile ancho molido, eleva la experiencia.

Actualmente la preparación también se llama “elote en vaso” en algunos estados mexicanos y se puede encontrar en las esquinas como un antojito o en restaurantes gourmet en variaciones con escamoles, chapulines o ingredientes destacados.

Receta práctica de esquites caseros

Ingredientes

4 tazas de granos de elote tierno (frescos o descongelados)

2 tazas de caldo de pollo o epazote

1/2 taza de crema mexicana o mayonesa

1/2 taza de queso cotija desmoronado

Jugo de 2 limones

Chile piquín o chile de árbol en polvo al gusto

Sal al gusto

Mantequilla o aceite (opcional, para dorar)

Preparación