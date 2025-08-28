Festival de la Enchilada 2025 en CDMX, es gratis: ¿cuándo y a dónde ir?

GENERANDO AUDIO...

Festival de la Enchilada 2025 en CDMX. Foto: Shutterstock

La alcaldía Iztapalapa se alista para recibir el Festival de la Enchilada 2025 en CDMX, con un amplio menú de más de 200 variedades de dicho platillo popular en nuestro país. Además, para que las personas asistan, la entrada es gratis.

De esta manera se buscan dos cosas: iniciar con los festejos de las fiestas patrias y romper un récord Guinness con la enchilada más grande, el cual pertenece a este evento, pero en su edición de 2013.

¿Cuándo es el Festival de la Enchilada 2025 en CDMX?

El Festival de la Enchilada 2025 en CDMX se celebrará del 31 de agosto al 7 de septiembre, con el fin de promover las raíces en gastronomía, promover la economía local e impulsar el turismo en la alcaldía de Iztapalapa.

¿Dónde será?

Las personas interesadas para acudir a este magno evento podrán ir a la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac en la alcaldía Iztapalapa; ahí, habrá más de 200 variedades de este platillo típico, “Detrás de cada enchilada hay sabor, cultura y raíces que laten con fuerza en nuestra tierra. Este año tendremos más de 200 variedades listas para deleitar a todas y todos.”, así lo señaló la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz a través de sus redes sociales.

Iztapalapa busca récord Guinness

El miércoles 3 de septiembre está programado para que se busque la obtención del récord a la enchilada más grande del mundo. Cabe señalar que, fue exactamente este mismo evento quien ganó dicha distinción hace 12 años.

Para redondear el evento, habrá música en vivo, con la participación de la agrupación “La Típica”, quienes pondrán a todos a bailar con su ritmo.