Festival del Caldo Tlalpeño 2025 en CDMX: fecha, sede y todo lo que encontrarás

Festiva del Caldo Tlalpeño. Foto: Shutterstock

Este septiembre la Ciudad de México celebrará a uno de sus platillos más emblemáticos con el primer Festival del Caldo Tlalpeño, un evento que promete rendir homenaje al sabor y la tradición de este guiso originario de Tlalpan.

El caldo tlalpeño es una receta que ha acompañado a generaciones enteras en la capital. Aunque su origen exacto sigue siendo un misterio, se cree que nació en el siglo XIX.

Origen del caldo tlalpeño

Según la alcaldía Tlalpan, después de una noche de fiesta el presidente Antonio López de Santa Anna pidió algo para aliviar los estragos del exceso de bebida. La respuesta fue un caldo preparado con pollo, verduras y chipotle, al que después se le dio el nombre de caldo tlalpeño.

Con los años, este platillo se convirtió en una tradición de la capital, y ahora contará con su propio festival.

¿Cuándo y dónde será el Festival del Caldo Tlalpeño 2025?

El festival se llevará a cabo durante todo el mes de septiembre en diferentes mercados y restaurantes de la alcaldía Tlalpan. Sin embargo, la cita principal será el sábado 6 de septiembre en la Hacienda San Fernando (avenida San Fernando 106, Tlalpan Centro).

Ese día se realizará un concurso y exhibición gastronómica dedicada al caldo tlalpeño, con arranque a las 14:00 horas y con entrada libre para todo el público.

Otro imperdible en Tlalpan: la Feria Nacional del Elote

Si ya planeas tu visita, aprovecha para disfrutar también de la Feria Nacional del Elote 2025, que se celebrará en el Parque Ecoturístico Las Maravillas del 12 al 16 de septiembre, en un horario de 11:00 a 20:00 horas. Ahí podrás probar elotes preparados, esquites y muchas sorpresas más, ideales para acompañar las celebraciones patrias.