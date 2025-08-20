Festival del chile en nogada 2025 en CDMX: fecha, precios y dónde

GENERANDO AUDIO...

Festival del chile en nogada 2025. Foto: Getty

El Festival del chile en nogada 2025 se alista, como parte de los festejos por las fiestas patrias que se prevén en la CDMX. Este evento es en la Hacienda de los Morales y ya está disponible. Terminará hasta el 30 de septiembre y se puede reservar para poder acudir en compañía de familia, amigos o con pareja.

Para este evento se tiene la opción de un menú a cuatro tiempos, un menú infantil y un menú vegetariano, para que cualquier persona disfrute su estancia. Además de la comida, se contará con música en vivo, antojitos mexicanos y entretenimiento para niños.

¿Cuánto cuesta asistir al Festival del chile en nogada 2025 en CDMX?

El Festival del chile en nogada 2025 maneja precios que van de los 750 a los mil 980 pesos, todo depende el paquete que se contrate:

Restaurante

El costo para adultos es de mil 780 pesos

El costo para niños es de 750 pesos

Cena / Baile

El costo para adultos es de mil 980 pesos

El costo para niños es de 750 pesos

La reservación para Restaurante es en el teléfono 55-5283-3055 / 56 | en WhatsApp al 55-3933-3733. En tanto, para la reservación Cena-Baile hay que comunicarse al teléfono 55-5283-3029 / 79 | por WhatsApp al 56-1122-6911

¿Qué lleva el menú de cuatro tiempos?

Se compone de la entrada, una crema, el plato fuerte y un postre:

Entrada: el tradicional chile en nogada

Crema: de cilantro con pistache

Plato fuerte: filete de res rostizado con mole de guayaba, acompañado de risotto prehispánico con flor de calabaza, granos de elote y rajas

Postre: tartaleta de dulce de calabaza de Castilla, con mousse de queso de cabra, canela, coulis de mango y frutos rojos

¿Qué lleva el menú infantil?

Va con su entrada, un plato fuerte y el postre:

Entrada: es una pasta corta a la crema

Plato fuerte: pechuga a la cordon blue, acompañada de papas a la francesa

Postre: brownie con helado de vainilla

¿Qué lleva el menú vegetariano?

Esta opción del Festival del chile en nogada 2025 lleva su entrada, crema, plato fuerte y el postre:

Entrada: chile poblano con picadillo a base de plantas, afrutado, bañado en tersa nogada y coronado con granada

Crema: es de cilantro con pistache

Plato fuerte: lasaña vegetariana a los tres quesos, con pesto de albahaca

Postre: tartaleta de dulce de calabaza de Castilla, con mousse de queso de cabra, canela, coulis de mango y frutos rojos

Verbena

Esta opción se contempla en un horario de 19:00 a 20:00 horas, e incluye sopes con carne de res, tlacoyos con salsa y queso, quesadillas de queso con epazote, tacos dorados de pollo y agua de sabores.

¿Por qué se come chile en nogada durante las fiestas patrias en México?

La tradición de comer chile en nogada comienza gracias a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, quienes crearon este platillo y lo hicieron para celebrar la Independencia de México. Así lo señala el gobierno de nuestro país.

Chile en nogada, historia o leyenda

Según la leyenda, este platillo de la gastronomía lo hizo las monjas agustinas, basándose en productos de temporada (granada, el chile poblano y nuez de Castilla) y que llevara los colores del ejército trigarante; esto con el objetivo de celebrar la Independencia de México y al emperador Agustín de Iturbide.

¿Qué lleva el chile en nogada?

Este platillo esencialmente consiste en un chile poblano relleno de carne de res y puerco, mezclados con fruta: plátano, manzana, pera, durazno y bañados con una salsa de nuez.

Es considerado como un platillo de temporada y se sirve durante julio, agosto y septiembre, porque la nuez de Castilla, que es la variedad que se emplea en la preparación de la nogada, se cosecha durante estos meses, al igual que la granada, otro ingrediente fundamental de este alimento.

