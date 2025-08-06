GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock.

Una marca de productos para bebés en Estados Unidos sorprendió a todos sus clientes con su nuevo lanzamiento: un helado con sabor a leche materna. Un postre que según sus creadores es su “postre más dulce hasta la fecha”.

Si bien este helado de edición limitada no está hecho con leche materna la marca fabricante asegura que su receta sabe bastante parecida al primer alimento de los bebés.

¿A qué sabe el helado de leche materna?

“Nuestro helado es ligeramente dulce, un poco salado, con toques de miel y un toque de calostro”, aseguró Frida, nombre de la marca responsable de este nuevo sabor de helado.

Este nuevo helado sabor leche materna no esta elaborado con leche materna. Entre sus ingredientes se encuentran: base de leche, crema espesa, leche descremada en polvo, azúcar, dextrosa, yemas de huevo, azúcar invertido, goma guar, saborizante de caramelo salado, jarabe de miel, calostro bovino y colorantes artificiales.

Según una publicación en redes sociales, el helado de leche materna es bueno para satisfacer los antojos nocturnos y alimentarse sanamente, pues cuenta con nutrientes similares a la leche materna y fórmula; incluyendo Omega-3s para poder cerebral, lactosa que potencian energía, proteínas, vitaminas y minerales

En cuanto a su contenido calórico éste es de 840 por envase de 414 mililitros, las mismas que tendrían cinco helados de vainilla aproximadamente.

Mientras que su costo es de 12.99 dólares por envase, es decir poco más de 240 pesos mexicanos.

Foto: Frida.com

Los interesados podrán disfrutar de este helado sabor leche materna del 5 al 10 de agosto, e incluso podrán realizarse pedidos en línea.

Este “excéntrico” sabor de helado fue anunciado en marzo de este año, pero fue hasta los primeros días de agosto que fue puesto a la venta con envíos a domicilio dentro de Estados Unidos.