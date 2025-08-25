GENERANDO AUDIO...

Huitlacoche. Foto: Cuartoscuro”

El huitlacoche, conocido también como la “trufa mexicana“, es un hongo comestible que crece de manera natural en las mazorcas de maíz durante la temporada de lluvias. Aunque en muchas partes del mundo se le elimina por considerarlo un parásito, en México es considerado un ingrediente gourmet de alto valor gastronómico y nutricional, según El Poder del Consumidor.

Actualmente, este alimento no sólo destaca por su sabor único, sino también por su aporte nutricional, lo que lo convierte en un superalimento de origen prehispánico que sigue ganando popularidad dentro y fuera del país.

Propiedades nutricionales del huitlacoche

De acuerdo con El Poder del Consumidor, el huitlacoche no sólo conquista paladares por su sabor, también es un alimento cargado de nutrientes:

Rico en aminoácidos esenciales , especialmente lisina , que ayuda a absorber el calcio y fortalece el sistema inmune

, especialmente , que ayuda a absorber el y fortalece el Aporta ácidos grasos esenciales , como oleico y linoleico , fuentes de omega 3 y omega 6

, como y , fuentes de y Contiene fósforo , vitamina C y antioxidantes , que ayudan a combatir el envejecimiento celular

, y , que ayudan a combatir el Su aporte de fibra favorece la digestión y brinda saciedad

“Gracias a la lisina también contribuye a la formación de colágeno, vital para la piel, los huesos y las articulaciones“, destacó la asociación civil que trabaja en la defensa de los derechos del consumidor.

¿Qué es el huitlacoche?

El huitlacoche es un hongo que prolifera principalmente entre julio y septiembre, alcanzando una cosecha aproximada de 500 toneladas anuales, siendo Puebla, en especial el Valle de Serdán, el estado líder en su producción.

Aunque en la época prehispánica era visto como una pérdida de la mazorca, durante la Colonia se convirtió en un alimento de subsistencia en tiempos de hambruna. Hoy en día, su prestigio lo ha llevado incluso a mercados internacionales, donde es reconocido como una verdadera delicadeza gastronómica.

¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

El huitlacoche se ha convertido en un producto de alto valor económico para campesinas y campesinos. Un kilo de este hongo puede costar alrededor de 100 pesos en temporada, lo mismo que 12 kilos de maíz, de acuerdo con la organización.

Por ello, se recomienda adquirirlo directamente en mercados locales y tianguis durante la temporada de lluvias, cuando su precio es más accesible. Además, no se requieren grandes cantidades para disfrutarlo en los platillos.

¿Cómo se consume la “trufa mexicana”?

Una de sus ventajas es su versatilidad en la cocina. El huitlacoche puede degustarse en:

Quesadillas, tlacoyos y gorditas , de preferencia al comal para evitar exceso de grasa .

, de preferencia al para evitar exceso de . Sopas y cremas , que resaltan su sabor intenso .

, que resaltan su . Guisados y rellenos para dar un toque gourmet a los antojitos tradicionales.

Su combinación de historia, sabor y beneficios lo convierten en un verdadero tesoro culinario que celebra las raíces de la milpa mexicana.