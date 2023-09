José Carlos Ruiz, el chef que hizo que los mariscos estilo Sinaloa sean los preferidos de los capitalinos en Mi compa “Chava”

Te contamos sobre el chef José Carlos Ruiz, quien hizo que los mariscos estilo Sinaloa sean los preferidos de los capitalinos con el restaurante Mi compa “Chava”, te contamos los detalles.

En entrevista exclusiva con Unotv.com, José Carlos Ruiz habló acerca del restaurante y su participación en el evento de alta gastronomía, Celestial.

Sobre el chef José Carlos Ruiz, es originario de la Ciudad de México, con formación en profesional en el Instituto de Arte Culinario Coronado. Realizó prácticas profesionales en diferentes partes de México y el extranjero, logrando obtener un reconocimiento como Joven Chef en San Sebastián, España por el Instituto Basque Culinary Center, uno de los centros de gastronomía más importantes de Europa.

Formó parte del Grupo Bull and Tank dirigiendo y diversos restaurantes como Merkava, Nudo Negro, Peltre, Punta corcho y Frenchie. Actualmente opera la cocina de Mi Compa “Chava”, marisquería inspirada en el norte del país , que se perfila para ser uno de los lugares más representativos de mariscos en la Ciudad de México.

“Yo siempre he dicho que yo no busqué la cocina siento que nos encontramos yo en la cocina como que me hizo parte de esto, yo no tengo una historia romántica, pues mi mamá no cocinaba también no tengo esa abuela que hacía guisos espectaculares, entonces mi idea era como estudiar algo diferente que no tuviera que ver con matemáticas o administración o alguna oficina y pues se dio que llegara a la cocina”,

cuenta el chef.