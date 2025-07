| Larousse y The New York Times

Preparación de la ensalada César.

La ensalada César celebró 101 años de su creación; un popular platillo que puede encontrarse en restaurantes de todo el mundo. Aunque su nombre podría indicar un origen europeo, en realidad surgió en tierras mexicanas.

Y es que la César surgió en Tijuana, México, un 4 de julio de 1924, según un historiador local llamado Fernando Escobedo de la Torre, y quien escribió un libro titulado “Caesar: la ensalada más famosa” (Larousse, 2024).

Origen e historia de la ensalada César

Escobedo relató que la invención del platillo es atribuida al inmigrante italiano Caesar Cardini, quien llegó a México en la década de 1920.

La receta de la ensalada César está ligada a un evento histórico la “Ley Seca” de Estados Unidos, la cual se implementó entre 1920 y 1933. Esta medida prohibió la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas a nivel nacional.

Dicha prohibición hizo que los estadounidenses ricos acudieran a México para beber, festejar, fumar y asistir a carreras de caballos y combates de boxeo, entonces los profesionales italianos de la hostelería, entre ellos Cardini, siguieron su ejemplo para atenderles.

En pocos años, Cardini ya preparaba el famoso platillo en un inmenso cuenco de madera ante los comensales en su restaurante Caesar’s Place, que abrió en 1926.

Retrato de César Cardini, creador de la receta. Foto: AFP

Sin embargo, según Escobedo, Cardini había creado la ensalada dos años antes, el 4 de julio de 1924, en otro restaurante de su propiedad, el Café Alhambra.

“Es fácil rastrear los hechos fuera de México”, dijo Escobedo a The New York Times, “pero cuando llegas a Tijuana, es imposible navegar si no eres un local porque los orígenes no estaban bien documentados o archivados”.

Hasta el día de hoy, el restaurante, uno de los más emblemáticos de la ciudad, pues continúa preparando este platillo frente a los comensales de la misma forma en que el chef Cardini lo hizo hace un siglo.

Restaurante Caesar’s, en Tijuana. Foto: AFP

La receta original de la ensalada César

La receta original incluía un huevo cocido entero, jugo de limón y salsa Worcestershire, y no llevaba anchoas, según Escobedo. En vez de emulsionar el aliño antes de mezclar la ensalada, se ponía la lechuga en el bol y se le añadían los ingredientes del aliño, uno a uno, y luego se mezclaban.

A medida que la ensalada ganaba fama, el propio hermano de Césare Cardini, Alex Cardini, reivindicó su creación, relató Escobedo.

La receta que rompió fronteras

Ingredientes

2 piezas de lechuga romana

1 limón

2 filetes de anchoa

Pan del día anterior, preferiblemente con mucha miga

1/2 diente de ajo, sin piel y sin el germen

1 cucharadita de salsa Worcestershire (puedes usar solo media si lo prefieres)

1 cucharadita de mostaza de Dijon

1 yema de huevo

175 ml de aceite de oliva

50 g de queso parmesano rallado, más un poco extra para decorar

Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

Preparar la lechuga

Lava bien las hojas de lechuga romana y córtalas en trozos medianos. Esta variedad se recomienda por su textura crujiente, ideal para soportar el aderezo sin ablandarse. Reserva las hojas en un recipiente cubierto con papel de cocina ligeramente húmedo para que conserven su frescura. Hacer los crutones

Corta en cubos el pan del día anterior o desmenúzalo con las manos para obtener trozos irregulares. Colócalos en una bandeja para horno, rocía con aceite de oliva, espolvorea un poco de sal y hornea a 180 °C durante unos 10 a 15 minutos, o hasta que estén dorados y crujientes. También puedes freírlos si lo prefieres, aunque al horno quedan más ligeros. Preparar el aderezo

En un mortero, machaca el ajo con las anchoas hasta formar una pasta. Incorpora la yema de huevo, la mostaza, la salsa Worcestershire, el jugo de medio limón y una pizca de pimienta. Mezcla todo muy bien. Emulsionar la salsa

Añade poco a poco el aceite de oliva en forma de hilo mientras sigues removiendo para lograr una emulsión, como si estuvieras haciendo mayonesa. Tardarás unos minutos en obtener una salsa cremosa. Finalizar el aderezo

Agrega el queso parmesano rallado para balancear la acidez y darle cuerpo y sabor al aderezo. Montar la ensalada

En una ensaladera coloca la lechuga, espolvorea más parmesano rallado y decora con algunas virutas del queso. Añade los crutones bien dorados y, finalmente, vierte el aderezo al gusto justo antes de servir.

La ensalada César es una de las más populares en todo el mundo, y para muestra el reconocimiento de Taste Atlas, sitio web especializado en gastronomía internacional, el cual la colocó en el puesto 47 de su ranking con 282 escaños.