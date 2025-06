GENERANDO AUDIO...

Hay personas que le ponen un poco de aceite a la pasta para que no se pegue; sin embargo, ¿realmente funciona? De acuerdo con algunos expertos en gastronomía, la respuesta es no.

Existen varios tipos de pastas, como: tallarines, vermicelli, macarrones, farfalle, penne, fusilli, ravioli, tortellini, linguine, o linguini, bucatini, pici y espagueti.

¿Por qué no sirve poner aceite a la pasta?

Poner aceite a la pasta para que no se pegue no sirve, ya que el aceite no se mezcla con el agua porque es hidrofóbico (rechaza el agua) y, además, flota por ser menos denso. Por eso, el aceite nunca entra en contacto real con la pasta, que se queda en el fondo de la olla, así lo señala el el experto en cocina @soycienciaycocina.

Steffen Henssler, un chef alemán popular en redes sociales, respalda esta explicación. Asegura que el aceite flotante puede ser contraproducente, ya que al colar la pasta, esta queda recubierta por la grasa, lo que impide que se mezcle bien con la salsa. Según él, este es el “error número uno” al cocinar pasta y sugiere abandonar esta costumbre de inmediato.

Explicación del proceso

En muchas cocinas, agregar aceite a la pasta para que no se pegue, cuando esta se cuece es una práctica común. Se hace con la idea de evitar que los fideos se peguen entre sí. Sin embargo, tanto chefs profesionales, como divulgadores científicos, coinciden en que este hábito no sólo no sirve para nada, sino que puede arruinar el resultado final del platillo.

Entonces, ¿por qué se pega la pasta?

El verdadero culpable es el almidón que suelta durante la cocción. La única manera efectiva de evitar que se pegue es remover la pasta constantemente en los primeros minutos, justo cuando empieza a cocinarse.

¿Cuándo sí se puede usar aceite?

El único momento útil para usar aceite es después de colar la pasta, especialmente si no se va a servir al instante. Un poco de aceite ayuda a que no se apelmace mientras reposa en el recipiente. También funciona bien si se va a utilizar en ensaladas frías o se va a consumir sin salsa.

Conclusión: ¿cómo hacer pasta correctamente?

Para que la pasta quede suelta y deliciosa, hay que olvidarse del aceite en el agua. La clave está en:

Usar agua abundante

Añadir sal al gusto

Mantener el agua hirviendo con fuerza

Y remover bien los primeros minutos

Así se logrará una pasta bien cocida, lista para mezclarse perfectamente con la salsa favorita de cada persona.