El licuado de fresa con espinacas se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a que muchos lo consideran una bebida con supuestas “propiedades curativas”. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica ni aval de entidades de salud que respalden estos beneficios.

Aunque sus ingredientes sí aportan nutrientes importantes, esta mezcla está lejos de ser un remedio milagroso. Para mantener una buena salud, los especialistas recuerdan que lo más importante es llevar una alimentación equilibrada y una rutina de ejercicio constante.

¿El licuado de fresa con espinacas tiene propiedades curativas?

Ningún estudio serio ha confirmado que este licuado sea curativo, no obstante, tanto la fresa como la espinaca aportan nutrientes que favorecen una dieta saludable.

Lo que dicen las instituciones de salud

La Sociedad Americana contra el Cáncer (American Cancer Society) recomienda el consumo de frutas y verduras por su aporte en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, los cuales pueden reducir el riesgo de cáncer y enfermedades crónicas como males cardiovasculares.

El portal de salud healthline destaca a los batidos verdes como una forma práctica y nutritiva de incluir vegetales y frutas en la dieta diaria, especialmente para personas con rutinas ocupadas.

Ambas fuentes coinciden en que el consumo de frutas y verduras variadas ayuda a mantener un peso saludable y a reducir riesgos de enfermedades, pero ninguna respalda que el licuado de fresa con espinaca sea un tratamiento curativo.

Por parte de la Sociedad Americana contra el Cáncer, aconseja seguir las Directrices Alimentarias de los Estados Unidos, que consisten en consumir al menos de 2½ a 3 tazas de verduras y de 1½ a 2 tazas de frutas cada día, dependiendo de los requisitos calóricos individuales.

Propiedades de la fresa

Rica en vitamina C , fortalece el sistema inmunológico

, fortalece el sistema inmunológico Contiene antioxidantes que ayudan a reducir el daño celular

que ayudan a reducir el daño celular Aporta fibra , favoreciendo la digestión

, favoreciendo la digestión Contribuye a la salud cardiovascular al ayudar a reducir colesterol LDL

Propiedades de la espinaca

Fuente de hierro y ácido fólico , necesarios para la formación de glóbulos rojos

, necesarios para la formación de glóbulos rojos Alta en vitamina K , esencial para huesos y coagulación

, esencial para huesos y coagulación Contiene magnesio y potasio , que regulan la presión arterial

, que regulan la presión arterial Rica en luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen la visión

¿Cómo se prepara un licuado de fresas con espinaca?

Es muy fácil la preparación, solo hay que agregar fresas, espinacas y agua o leche, las cantidades dependen de las personas que lo ingieran.

Lo recomendable es agregar algunos otros ingredientes que ayuden al bienestar, como linaza, chía, plátano, pepino, avena, frambuesa, arándanos o moras.

Aunque no existe una institución de salud que promueva específicamente el licuado de fresa con espinacas como “curativo”, esta bebida puede ser una opción saludable dentro de una dieta variada y balanceada.