Foto: Shutterstock.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que no todos los productos que se venden como “jamón” en el mercado mexicano lo son realmente. Muchos no cumplen con los requisitos básicos para llevar ese nombre y, por ello, se clasifican como “embutidos cárnicos” o “productos cárnicos”.

El jamón es un alimento con una larga tradición y es uno de los productos cárnicos más valorados del mundo. En México también ocupa un lugar importante en la mesa, sobre todo en su versión cocida, común en tortas, sándwiches y platillos cotidianos. Por ello, te decimos cuáles jamones debes evitar.

¿Qué jamones y embutidos debes evitar comprar?

Un estudio realizado por la Profeco reveló cuáles son las marcas de jamón y embutidos que no cumplen con todos los requisitos y características requeridos por la Norma Oficial Mexicana para garantizar su calidad y consumo.

El análisis incluyó 14 jamones de pavo comerciales, cuatro jamones de pierna comerciales, dos jamones de pavo y cerdo comerciales, un jamón de cerdo y pavo comercial, tres jamones de pavo y cerdo económicos, dos jamones de pavo económicos, una imitación de jamón de pavo vegano y 13 productos con diferentes denominaciones que se presentan como embutidos.

Jamones

Jamón campirano de pavo “El mexicano”

No cumple con el contenido permitido de nitritos, al contener 191 mg/kg, siendo el máximo permitido 156 mh/kg.

Foto: Profeco.

Jamón “Bafar” Virginia de pavo

Jamón de pierna horneado “Fud”

Ambos productos declaran más proteína de la que contienen. Los dos jamones declaran 12% de proteína, pero el jamón marca “Bafar” sólo contiene 11.2% y el “Fud” 11%.

Foto: Profeco.

Jamón de pavo “Chimex Ibero Barcelona”

Jamón de pierna horneado “NutriDeli”

Jamón de cerdo y pavo “Zwan”

Estos tres productos declaran menos sodio del que contienen. La marca “Chimex Ibero Barcelona” declara 950 mg/100g y contiene 1030 mg/100g, la marca “NutriDeli” declara 780 mg/100g y contiene 1198 mg/100g y la marca “Zwan” declara 771 mg/100g y contiene 915 mg/100g.

Foto: Profeco.

Imitación de jamón de pavo vegano “Benji”

Este producto declara más proteína y menos sodio de lo que contiene. En cuanto a proteína declara 34%, pero sólo contiene 28.6% y en cuanto a sodio declara 295 mg/100g pero tiene 503 mg/100g.

Foto: Profeco.

Embutidos

Cocido de cerdo y pavo “Aurrera”

Este producto contiene menos del contenido neto que declara, al decir que contiene 500 g pero tener realmente 483.1 g.

Foto: Profeco.

Embutido virginia “Galy”

Este producto no cumple con el contenido de nitritos que establece el Acuerdo de aditivos, pues contiene 163 mg/kg y el límite máximo permitido es de 156 mg/kg.

Foto: Profeco.

Embutido cárnico cocido “Tres Castillos”

Embutido virginia “Galicia”

Embutido clásico “Kir”

El embutido cárnico cocido “Tres Castillos” declara tener 9% de proteína pero sólo contiene 8%. El embutido virginia “Galicia” declara tener menos sodio del que contiene al decir que posee 800 mg/100g, pero contener 1023 mg/100g, al igual que el Embutido clásico “Kir” que declara tener1087 mg/100g y tener 1204 mg/100g.

Foto: Profeco.

Embutido cárnico clásico “Bafar”

Embutido cocido “Duby”

Embutido virginia “Galy”

Estos tres productos declaran más grasa de la que contienen. “Bafar” declara 9% de grasa y sólo contiene 6.5%, “Duby” declara 9.2% y contiene 5.7%, mientras que “Galy” declara 6.9% y tiene 2.4%.

Foto: Profeco.

¿Cómo saber si el jamón sí es jamón?

En México el jamón está regulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-158-SCFI-2003, la cual establece como requisito para la denominación genérica de jamón que este producto debe elaborarse a partir de las especies: cerdo doméstico y pavo; siempre y cuando se trate de ejemplares considerados aptos para consumo por parte de las autoridades sanitarias.

Para identificar y diferenciar el jamón de los embutidos:

Verifica su apariencia, generalmente los embutidos cárnicos se ven demasiado lisos, brillosos o con apariencia de masa prensada; en cambio, el jamón suele tener un tono uniforme y una textura firme y fibrosa.

Revisa que en el empaque diga “jamón” y no “producto cárnico”, “cocido de cerdo” o “embutido”.

Jamón vs embutido

A diferencia del jamón, los llamados “embutidos”, “embutidos cárnicos”, “embutidos cárnicos cocidos”, “embutidos cocidos de carne de cerdo y pavo”, “embutido cocido con pavo” y “producto cárnico cocido”, se caracterizan por:

Tienen un aporte nutrimental menor

No están regulados por ningún tipo de norma

Pueden contener carne de pollo, pavo, cerdo o pastas cárnicas

Su contenido de soya es más elevado

El contenido de fécula puede ser inferior o superior al 10%

Foto: Profeco.

Tipos de jamón

En México existen cuatro denominaciones comerciales de jamón, según la Norma Oficial Mexicana, las cuales son:

1.- Jamón o jamón de pierna

Elaborados exclusivamente con carne de la pierna trasera del cerdo (con o sin hueso).

Foto: Profeco.

2.- Jamón de pavo

Elaborados exclusivamente con carne del muslo del pavo.

Foto: Profeco.

3.- Jamón de cerdo y pavo

Está elaborado con un mínimo de 55 % de carne de cerdo y el resto con carne de pavo.

Foto: Profeco.

4.- Jamón de pavo y cerdo

Elaborados con un mínimo de 55 % de carne de pavo y el resto con carne de cerdo.

Foto: Profeco.

Según los grados de calidad, la Norma Oficial Mexicana establece una clasificación comercial de acuerdo con las especificaciones técnicas del jamón.

Las diferencias entre los distintos productos radican en la cantidad de proteína libre de grasa, grasa y fécula, lo cual se refleja en su aporte nutrimental y en el precio.

Fuente: Profeco.

¿De qué está hecho el jamón?

La Profeco señaló que el ingrediente principal del jamón es la carne y la regulación es muy clara: solo puede utilizarse muslo de pavo y pierna trasera de cerdo. Mientras que el segundo ingrediente, según al orden decreciente de cantidad, es el agua.

Fuente: Profeco.

Por ejemplo:

El jamón económico se encuentra compuesto, según la Profeco, por carne de pavo y o cerdo, agua, sal, azúcar, aditivos alimentarios, soya y fécula o almidón.