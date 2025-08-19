Los mejores lugares en CDMX para celebrar el Día Mundial de las Papas Fritas 2025

GENERANDO AUDIO...

¿Dónde comer papas fritas en CDMX? Foto: Shutterstock

El Día Mundial de las Patatas Fritas se celebra cada 20 de agosto para rendirle homenaje a uno de los snacks más populares y versátiles en la gastronomía mundial.

Las papas destacan por su versatilidad, pues pueden prepararse y disfrutarse de muchísimas maneras, hoy en día la presentación más popular de este tubérculo es como botana en su versión frita.

De acuerdo con el Gobierno de México, el origen de esta preparación no está del todo claro, una de las teorías cuenta que surgió como respuesta a un comensal exigente que no estaba conforme con el grosor de las papas en su platillo.

Para complacerlo, el chef las cortó en rebanadas muy delgadas y las frió en aceite, logrando una textura crujiente que conquistó su paladar.

Ya sea clásicas, con queso, bañadas en salsas o reinventadas con recetas originales, las papas fritas son un antojo irresistible que merece festejarse en grande.

Mejores lugares para celebrar el Día Mundial de las Papas Fritas

Si estás en la Ciudad de México, aquí te dejamos una guía con algunos de los mejores lugares para disfrutar de este manjar crujiente.

Open House Burgers

Sus hamburguesas ya son un clásico, pero sus papas fritas elevan la experiencia con opciones generosas. además los miércoles tienen sliders al 2×1, un buen acompañamiento para tu snack.

https://www.instagram.com/p/DNBdv_XO7jf

Milwaukee 66, Nápoles

We Love Burgers

Sus animal fries son un must, papas bañadas en queso, carne de res, cebolla caramelizada y tocino. Una opción que se ha ganado la fama entre los amantes de las hamburguesas y de las papas fritas con queso parmesano.

https://www.instagram.com/p/DNJqwcZy1tF

Varias sucursales en CDMX

Frituur

Inspirado en la tradición belga, este espacio de la Condesa ofrece papas con un toque europeo. Destacan las Frites Parmesano, con polvo de jitomate y mayonesa de albahaca.

Campeche 276, Hipódromo

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sopes: la tortilla gruesa que une historia y sabor en cada bocado]

Pipiris Fries

Un lugar especializado únicamente en papas, con un menú que va desde las clásicas con tocino y queso hasta las Bolognesa Fries o las Boneless Hot Fries. Si traes un antojo monchoso puedes darte una vuelta y ponerte a prueba con estas papas.

Calle A Mz. VII Local D, Educación, Coyoacán

Loup wine bar

Este lugar no es solo para los amantes del vino, sino para los que quieren disfrutar buena comida, aunque el sitio no se especializa en papas, cuenta con una opción con queso parmesano y trufa, mismas que puedes acompañar con una hamburguesa mientras descorchas una infinidad de vinos.

Tonalá 23, Roma Norte

Promociones del Día Mundial de las Papas Fritas 2025

Por el Día Mundial de las Papas Fritas algunas cadenas como McDonalds anunciaron promociones, una de ellas es un porta papas para poner en el carro, un accesorio que todo amante de este snack debe tener.

Por su parte la cadena de hamburguesas, Wendy, tendrá papas calientes y crujientes en 2×1 este 20 de agosto.