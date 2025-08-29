Lunch saludable para preescolar: las recetas que recomienda el DIF en este regreso a clases

GENERANDO AUDIO...

Recetas saludables para lunch de nhiños de preescolar. Foto: Shutterstock

El inicio del ciclo escolar está cada vez más cerca y es por eso que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) puso a disposición de las familias un recetario escolar 2024 para preescolar, que incluye menús nutritivos y fáciles de preparar en casa.

El objetivo es ofrecer a los niños alimentos balanceados que cubran al menos el 25% de sus nutrimentos diarios y que contribuyan a prevenir problemas como sobrepeso, obesidad y desnutrición.

Recetas saludables para el lunch de niños de preescolar

Dentro de la dieta que se debe tener para los niños de preescolar, es importante incluir frutas y verduras frescas de temporada en cada comida, además de optar por agua natural o leche descremada, evitando bebidas azucaradas.

No se debe olvidar cocinar con métodos saludables como hervido, al vapor o a la plancha y priorizar cereales integrales y leguminosas Recuerda que se deben limitar alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, grasa y sal.

Recetas saludables para el lunch escolar

Sándwich de huevo con espinaca, papa y queso

Ingredientes:

1 huevo



20 g de espinaca



15 g de papa cocida en cubitos



1 rebanada de pan integral o 1 tortilla de maíz



10 g de queso panela



Lechuga y jitomate al gusto

Preparación:

Lavar y desinfectar las verduras. Cocer la papa con poca sal.

Sofreír cebolla, jitomate y espinaca en poco aceite.

Agregar el huevo batido y, antes de que se cocine por completo, añadir la papa cocida.

Colocar la mezcla dentro del pan integral o la tortilla con lechuga, jitomate y queso.

Acompañar con agua natural y una ensalada dulce de zanahoria y piña.



Bistec con queso panela y nopales en salsa de guajillo

Ingredientes:

20 g de bistec de res en cubos



43 g de nopal picado y hervido



30 g de papa cocida en cubitos



10 g de queso panela



Salsa de jitomate con chile guajillo (sin picante)

Preparación:

Sofreír el bistec en poco aceite con cebolla picada.

Añadir los nopales hervidos, la papa cocida y la salsa de jitomate con guajillo.

Cocinar por unos minutos y al final agregar los cubos de queso panela.

Servir con frijoles refritos, tortilla de maíz y fruta fresca con semillas de girasol.



Hotcakes de avena y plátano

Ingredientes:

40 g de plátano



14 g de huevo



10 g de hojuelas de avena



15 ml de leche



10 g de harina integral



Unas gotas de esencia de vainilla (opcional)

Preparación:

Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Calentar un sartén con poco aceite y verter la mezcla formando los hotcakes.

Cocinar a fuego lento por ambos lados.

Decorar con rodajas de plátano.

Acompañar con jícama y zanahoria en bastones más un vaso de leche descremada.

Quesadilla de acelga con elote

Ingredientes:

32 g de acelga lavada y picada



10 g de granos de elote



20 g de queso Oaxaca



1 tortilla de maíz

Preparación:

Sofreír la acelga picada con ajo y cebolla en poco aceite.

Rellenar la tortilla con acelga, elote y queso Oaxaca.

Doblar y calentar en comal o sartén hasta que gratine.

Acompañar con lentejas a la mexicana y fruta de temporada.



Tortitas de pollo con verduras en salsa verde

Ingredientes:

40 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada



12 g de huevo



25 g de papa cocida



40 g de calabacita



Salsa verde casera

Preparación:

Mezclar el pollo deshebrado con huevo y formar pequeñas tortitas.

Sellarlas en un sartén con poco aceite.

En otra sartén, cocinar la papa y la calabacita con salsa verde.

Integrar las tortitas y cocinar a fuego lento.

Servir con frijoles de la olla y tortilla de maíz.

Frutas y verduras de temporada recomendadas

El DIF sugiere aprovechar productos locales como papaya, piña, melón, mango, guayaba, manzana, acelga, calabacita, espinaca, nopal, pepino y zanahoria, que además de frescos resultan más económicos.

Con estas propuestas, el DIF busca que las niñas y niños tengan un lunch nutritivo, variado y casero, que impulse su desarrollo y mejore su rendimiento escolar.