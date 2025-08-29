Lunch saludable para preescolar: las recetas que recomienda el DIF en este regreso a clases

Recetas saludables para lunch de nhiños de preescolar. Foto: Shutterstock

El inicio del ciclo escolar está cada vez más cerca y es por eso que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) puso a disposición de las familias un recetario escolar 2024 para preescolar, que incluye menús nutritivos y fáciles de preparar en casa. 

El objetivo es ofrecer a los niños alimentos balanceados que cubran al menos el 25% de sus nutrimentos diarios y que contribuyan a prevenir problemas como sobrepeso, obesidad y desnutrición.

Recetas saludables para el lunch de niños de preescolar

Dentro de la dieta que se debe tener para los niños de preescolar, es importante incluir frutas y verduras frescas de temporada en cada comida, además de optar por agua natural o leche descremada, evitando bebidas azucaradas.

No se debe olvidar cocinar con métodos saludables como hervido, al vapor o a la plancha y priorizar cereales integrales y leguminosas Recuerda que se deben limitar alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, grasa y sal.

Recetas saludables para el lunch escolar

Sándwich de huevo con espinaca, papa y queso

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • 20 g de espinaca
  • 15 g de papa cocida en cubitos
  • 1 rebanada de pan integral o 1 tortilla de maíz
  • 10 g de queso panela
  • Lechuga y jitomate al gusto

Preparación:

  1. Lavar y desinfectar las verduras. Cocer la papa con poca sal.
  2. Sofreír cebolla, jitomate y espinaca en poco aceite.
  3. Agregar el huevo batido y, antes de que se cocine por completo, añadir la papa cocida.
  4. Colocar la mezcla dentro del pan integral o la tortilla con lechuga, jitomate y queso.
  5. Acompañar con agua natural y una ensalada dulce de zanahoria y piña.
@nutrikarelyn

Prepara este sándwich saludable y delicioso. Primero cocinamos la espinaca con un chorrito de @Aceite Soyaplus En el mismo sartén colocamos 2 huevos batidos, agregamos las rebanadas de pan integral y con mucho cuidado le damos la vuelta. Añadimos queso oaxaca light, pechuga de pavo y un poco de cebolla. Puedes agregar tus vegetales favoritos. Disfruta 🫶🏻 #publicidad #Ad #recetassaludables

♬ Morning Happy Melody – Donguri

Bistec con queso panela y nopales en salsa de guajillo

Ingredientes:

  • 20 g de bistec de res en cubos
  • 43 g de nopal picado y hervido
  • 30 g de papa cocida en cubitos
  • 10 g de queso panela
  • Salsa de jitomate con chile guajillo (sin picante)

Preparación:

  1. Sofreír el bistec en poco aceite con cebolla picada.
  2. Añadir los nopales hervidos, la papa cocida y la salsa de jitomate con guajillo.
  3. Cocinar por unos minutos y al final agregar los cubos de queso panela.
  4. Servir con frijoles refritos, tortilla de maíz y fruta fresca con semillas de girasol.

Hotcakes de avena y plátano

Ingredientes:

  • 40 g de plátano
  • 14 g de huevo
  • 10 g de hojuelas de avena
  • 15 ml de leche
  • 10 g de harina integral
  • Unas gotas de esencia de vainilla (opcional)

Preparación:

  1. Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Calentar un sartén con poco aceite y verter la mezcla formando los hotcakes.
  3. Cocinar a fuego lento por ambos lados.
  4. Decorar con rodajas de plátano.
  5. Acompañar con jícama y zanahoria en bastones más un vaso de leche descremada.
@pobreperoestupendo

Hot cakes Saludables Ingredientes: 2 huevos 1 taza de avena 1 plátano maduro 1/2 cucharadita de polvos de hornear Un chorrito de esencia de vainilla

♬ Beanie Waltz – Seb Wery

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Festival del Caldo Tlalpeño 2025 en CDMX: fecha, sede y todo lo que encontrarás]

Quesadilla de acelga con elote

Ingredientes:

  • 32 g de acelga lavada y picada
  • 10 g de granos de elote
  • 20 g de queso Oaxaca
  • 1 tortilla de maíz

Preparación:

  1. Sofreír la acelga picada con ajo y cebolla en poco aceite.
  2. Rellenar la tortilla con acelga, elote y queso Oaxaca.
  3. Doblar y calentar en comal o sartén hasta que gratine.
  4. Acompañar con lentejas a la mexicana y fruta de temporada.
@lo_bello_de_la_cocina

Quesadillas de acelgas y espinacas. El truco para que le salgan sus acelgas y espinacas sequesitas para sus quesadillas, es quitarle la semilla al tomate y primero guisar todo hasta que se seque y después se le agregan las hojitas, Intentelo #quesadilla#queso#cheese#acelga#espinaca#chard#spinach#tortilla#tortillasechasamano#homemadetortillas#mexican#mexicanfood#comida#food#comidamexicana#rancho#ranchohumilde#comidaderancho#simple#recetasfaciles#easyrecipe#delicious#delicioso#greenscreen#green#verde#verduras#veggies#vegetables#vegetarian#vegetariano#fyp#parati#viral#homecooking#echoencasa#maseca#PAN#ojostapatios#gordita#hermosa#ford#friends#love#amistad#amor#mother#wife#stayathome#sha#sharep#reposts#hashtagk#tiktoke#chefc#cocinerab#lobellodelacocina

♬ Los Ganaderos (En Vivo) – Israel Morales

Tortitas de pollo con verduras en salsa verde

Ingredientes:

  • 40 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada
  • 12 g de huevo
  • 25 g de papa cocida
  • 40 g de calabacita
  • Salsa verde casera

Preparación:

  1. Mezclar el pollo deshebrado con huevo y formar pequeñas tortitas.
  2. Sellarlas en un sartén con poco aceite.
  3. En otra sartén, cocinar la papa y la calabacita con salsa verde.
  4. Integrar las tortitas y cocinar a fuego lento.
  5. Servir con frijoles de la olla y tortilla de maíz.
@taniadilo_

receta tortitas de pollo en salsa verde #recetasfaciles #recetas #comida #recetafacil

♬ sonido original – TaniaDilo – TaniaDilo

Frutas y verduras de temporada recomendadas

El DIF sugiere aprovechar productos locales como papaya, piña, melón, mango, guayaba, manzana, acelga, calabacita, espinaca, nopal, pepino y zanahoria, que además de frescos resultan más económicos.

Con estas propuestas, el DIF busca que las niñas y niños tengan un lunch nutritivo, variado y casero, que impulse su desarrollo y mejore su rendimiento escolar.

