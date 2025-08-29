Lunch saludable para preescolar: las recetas que recomienda el DIF en este regreso a clases
El inicio del ciclo escolar está cada vez más cerca y es por eso que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) puso a disposición de las familias un recetario escolar 2024 para preescolar, que incluye menús nutritivos y fáciles de preparar en casa.
El objetivo es ofrecer a los niños alimentos balanceados que cubran al menos el 25% de sus nutrimentos diarios y que contribuyan a prevenir problemas como sobrepeso, obesidad y desnutrición.
Recetas saludables para el lunch de niños de preescolar
Dentro de la dieta que se debe tener para los niños de preescolar, es importante incluir frutas y verduras frescas de temporada en cada comida, además de optar por agua natural o leche descremada, evitando bebidas azucaradas.
No se debe olvidar cocinar con métodos saludables como hervido, al vapor o a la plancha y priorizar cereales integrales y leguminosas Recuerda que se deben limitar alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, grasa y sal.
Recetas saludables para el lunch escolar
Sándwich de huevo con espinaca, papa y queso
Ingredientes:
- 1 huevo
- 20 g de espinaca
- 15 g de papa cocida en cubitos
- 1 rebanada de pan integral o 1 tortilla de maíz
- 10 g de queso panela
- Lechuga y jitomate al gusto
Preparación:
- Lavar y desinfectar las verduras. Cocer la papa con poca sal.
- Sofreír cebolla, jitomate y espinaca en poco aceite.
- Agregar el huevo batido y, antes de que se cocine por completo, añadir la papa cocida.
- Colocar la mezcla dentro del pan integral o la tortilla con lechuga, jitomate y queso.
- Acompañar con agua natural y una ensalada dulce de zanahoria y piña.
Bistec con queso panela y nopales en salsa de guajillo
Ingredientes:
- 20 g de bistec de res en cubos
- 43 g de nopal picado y hervido
- 30 g de papa cocida en cubitos
- 10 g de queso panela
- Salsa de jitomate con chile guajillo (sin picante)
Preparación:
- Sofreír el bistec en poco aceite con cebolla picada.
- Añadir los nopales hervidos, la papa cocida y la salsa de jitomate con guajillo.
- Cocinar por unos minutos y al final agregar los cubos de queso panela.
- Servir con frijoles refritos, tortilla de maíz y fruta fresca con semillas de girasol.
Hotcakes de avena y plátano
Ingredientes:
- 40 g de plátano
- 14 g de huevo
- 10 g de hojuelas de avena
- 15 ml de leche
- 10 g de harina integral
- Unas gotas de esencia de vainilla (opcional)
Preparación:
- Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
- Calentar un sartén con poco aceite y verter la mezcla formando los hotcakes.
- Cocinar a fuego lento por ambos lados.
- Decorar con rodajas de plátano.
- Acompañar con jícama y zanahoria en bastones más un vaso de leche descremada.
Quesadilla de acelga con elote
Ingredientes:
- 32 g de acelga lavada y picada
- 10 g de granos de elote
- 20 g de queso Oaxaca
- 1 tortilla de maíz
Preparación:
- Sofreír la acelga picada con ajo y cebolla en poco aceite.
- Rellenar la tortilla con acelga, elote y queso Oaxaca.
- Doblar y calentar en comal o sartén hasta que gratine.
- Acompañar con lentejas a la mexicana y fruta de temporada.
Tortitas de pollo con verduras en salsa verde
Ingredientes:
- 40 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada
- 12 g de huevo
- 25 g de papa cocida
- 40 g de calabacita
- Salsa verde casera
Preparación:
- Mezclar el pollo deshebrado con huevo y formar pequeñas tortitas.
- Sellarlas en un sartén con poco aceite.
- En otra sartén, cocinar la papa y la calabacita con salsa verde.
- Integrar las tortitas y cocinar a fuego lento.
- Servir con frijoles de la olla y tortilla de maíz.
Frutas y verduras de temporada recomendadas
El DIF sugiere aprovechar productos locales como papaya, piña, melón, mango, guayaba, manzana, acelga, calabacita, espinaca, nopal, pepino y zanahoria, que además de frescos resultan más económicos.
Con estas propuestas, el DIF busca que las niñas y niños tengan un lunch nutritivo, variado y casero, que impulse su desarrollo y mejore su rendimiento escolar.