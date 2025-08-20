Mezcal de Durango: tradición, sabor y turismo

GENERANDO AUDIO...

La tradición del mezcal en Durango. Foto: Secretaría de Turismo de Durango

Durango se ha consolidado en los últimos años como un referente de la producción de mezcal en México, gracias a su historia, diversidad de agaves y técnicas artesanales que le dan un sabor único a esta bebida espiritual.

En entrevista con Uno TV, la subsecretaria de Planeación de la Secretaria de Turismo de Durango, la Lic. Olivia Margarita Fernandez habló de la importancia del mezcal en la cultura gastronómica, su producción y el impacto económico y turístico en el estado.

Mezcal: parte de la identidad duranguense

Foto: Secretaría de Turismo de Durango

Durango fue uno de los primeros estados en obtener la denominación de origen del mezcal, junto con Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla, es decir que solo estas comunidades lo pueden producir.

La producción de esta bebida en Durango tiene una tradición de más de 25 años, aunque en la última década ha ganado un auge considerable, consolidándose como parte fundamental de la identidad cultural y turística del estado.

“Tenemos vinatas en todo el estado, tanto en zonas indígenas del sur como en el norte, y contamos con dos denominaciones de origen: mezcal y sotol. Además, contamos con el agave duranguensis, endémico de nuestra región, que le da un sabor verdaderamente único a nuestro mezcal”. Olivia Fernández, subsecretaria de Planeación de la Secretaria de Turismo de Durango

Economía local y comunidades

Foto: Secretaría de Turismo de Durango

La producción de mezcal es vital para varias comunidades duranguenses, ejemplos de ello son Platanar y Galanzita, en Topia, donde gran parte de la economía local depende de esta bebida. “Nuestros pueblos son agrícolas, ganaderos y algunos mineros, pero en la zona indígena hay comunidades enteras que se dedican a la producción de mezcal”, señaló la experta.

A nivel nacional, Durango ocupa el tercer lugar en producción, y cada vez se comercializa más fuera del estado, aunque la certificación de cada lote limita la cantidad que se puede certificar oficialmente.

El sabor del mezcal duranguense

Foto: Secretaría de Turismo de Durango

El agave silvestre, el clima y el ecosistema del estado son factores que le dan al mezcal duranguense un sabor único y difícil de estandarizar. Entre los agaves más representativos se encuentran el duranguensis, el espadín y varias subespecies locales, como el chacaleño y el tepemehue.

Los tiempos de maduración del agave, que van de 12 a 14 años, y las técnicas de producción artesanal garantizan un perfil de sabor genuino.

En Durango, el proceso de elaboración es mayormente artesanal, ya que los agaves se cuecen en hornos cónicos de piedra, se muelen de manera tradicional y la fermentación se realiza en tinas de madera típica de la región, esto contrasta con otros estados donde se utilizan plantaciones comerciales y autoclaves, lo que altera el sabor del mezcal.

Evolución y sostenibilidad

En la última década, la industria mezcalera duranguense ha avanzado en sustentabilidad, cuidando la reforestación y la preservación de agaves silvestres.

La comercialización también ha mejorado, con productores cada vez más profesionalizados y capaces de vender su propio mezcal a nivel nacional e internacional. Actualmente, Durango exporta su mezcal a más de 20 países, incluyendo Japón, Australia, Medio Oriente y Europa.

¿Cómo se debe consumir el mezcal?

Aunque en Durango el mezcal se consume tradicionalmente solo, la mixología ha ido ganando terreno, especialmente entre los jóvenes. “Los bartenders buscan sabores más exóticos, y el mezcal duranguense se presta perfectamente para coctelería gourmet”, comentó la experta.

¿Cómo conocer el mezcal duranguense?

Foto: Secretaría de Turismo de Durango

Durango ofrece rutas de mezcal que combinan historia, cultura y naturaleza, en Nombre de Dios, pueblo mágico cercano a la capital, hay vinatas como “El Chipilón”, “50 Mulas” y “Celebrante”, que permiten al visitante conocer la producción artesanal, degustar distintos tipos de mezcal y disfrutar de actividades como paseos a caballo, kayak o globo aerostático.

Incluso quienes disponen de poco tiempo pueden visitar vinatas en la ciudad, como San Miguel y Boscal, que permiten vivir la experiencia de la producción sin salir de la capital.

Retos de la industria mezcalera en la actualidad

Entre los principales desafíos se encuentran mantener la producción artesanal, cuidar los agaves silvestres y garantizar una comercialización justa para los productores. La creación de un clúster mezcalero en Durango, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), ha ayudado a profesionalizar la cadena de valor y fortalecer la presencia del mezcal duranguense en mercados nacionales e internacionales.

Durango ofrece una experiencia completa, donde se puede disfrutar de un mezcal único mientras se conoce la riqueza cultural y natural de la región. El agave duranguensis y la tradición de la producción artesanal son solo una parte del atractivo que invita a los visitantes a descubrir este estado mexicano.