Mimosas: historia de esta bebida infaltable en el brunch 

Conoce la historia de las mimosas y su relación con el brunch. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos la historia de las mimosas, la bebida que nunca puede faltar en un brunch.

Seguro siempre has asociado a las mimosas con el brunch, esa comida de fin de semana que está entre el desayuno y la comida pero no es almuerzo y que termina en una sobremesa con pláticas domingueras y unos tragos.

Pero esta bebida se popularizó gracias a algunos lugares en los que se comenzó a dar en horas poco convenientes para tomar, de acuerdo con algunas creencias, uno de los primeros bares fue el Bar Hemingway ubicado en el Hotel Ritz de París, esto en 1925.

El Bar Hemingway, lugar del supuesto origen. Foto: Getty Images

El nombre de esta preparación viene de la flor mimosa, muy común al sur de Francia, las cuales son pequeñas y de un color amarillo vivo, aunque se comenzó llamando Champagne Orange por algunos años.

Bar Hemingway en Francia. Foto: Getty Images

De acuerdo con el blog Animal Gourmet, antes de la popularización de la bebida, ya era una costumbre en la Costa Azul de Francia durante el siglo XIX en donde combinaban vinos espumosos con jugos de fruta, algo muy arraigado a su cultura.

Esta bebida se remonta al siglo XIX. Foto: Getty Images

Por lo mismo en Italia también se hacía y prueba de eso es el Bellini que está hecho con pulpa de durazno, el Rossini con fresa o el Tintoretto que usa jugo de granada.

Supuestamente un bartender francés llamado Frank Meier fue el que ideó la receta, se encontró que esta persona incluyó la mimosa en los recetarios del Ritz en 1933, popularizando la bebida y extendiéndose por todo el mundo.

De inmediato la realeza británica la adoptó como bebida para los eventos por la mañana, al igual que las celebridades estadounidenses, aunque la usaban como aperitivo para antes de cenar.

En San Francisco, California la popularidad se fue a los cielos debido a que el cineasta Alfred Hitchcock, quien la dio a conocer a los famosos.

Alfred Hitchcock habría popularizado la bebida. Foto: Getty Images

La bebida comenzó a ser tan popular que los buffets de los hoteles sustituyeron otra bebida famosa, el bloody mary (hecha con jugo de tomate, salsa Tabasco y vodka), por las mimosas.

El bloody Mary es muy popular en el mundo. Foto: Getty Images

Otra versión señala que este trago nació en el Buck´s Club en Londres, cuando el barman McGarry combinó parte de jugo de naranja y el vino espumoso. De ahí nació el trago Buck’s Fizz que tiene los mismos ingredientes que la Mimosa, siendo una variación.

¿Cómo hacer mimosas?

Las mimosas son muy conocidas a nivel mundial. Foto: Pexels

Ingredientes

Para hacer unas ricas mimosas necesitamos de tres ingredientes:

Jugo de naranja (de preferencia natural)

Champaña en la misma porción que el jugo

Una rodaja de naranja para la decoración

Preparación

Lo primero que debes hacer es exprimir el jugo de naranja y colarlo para evitar grumos, después deberás de ponerlo en una copa de tipo flauta.

Abre la botella de vino espumoso/champaña que prefieras y vierte la misma cantidad que el jugo, por último decora con la rodaja de naranja y disfruta de un rico brunch con tus amigas.

Se recomienda preparar al momento y con jugo de naranja recién exprimida, además de no colocar hielo y no remover para no perder las burbujas.