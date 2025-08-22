Molletes: historia, sabor y cómo prepararlos en casa paso a paso

¿Cómo hacer unos ricos molletes? Foto: Shutterstock

Los molletes son un clásico del desayuno mexicano, una receta sencilla pero llena de historia y sabor, este platillo, que combina pan crujiente, frijoles refritos y queso gratinado, tiene sus raíces en la tradición culinaria española y ha sido adaptado y querido en todo México.

De acuerdo con México Desconocido, los molletes tienen su antecedente en el pan ácimo, una versión plana y sin levadura de origen hebreo. Este pan llegó a España por influencia de los árabes, donde nació el mollete andaluz, un pan de miga blanda consumido principalmente en el desayuno. 

Los molletes viajaron a México junto con los españoles, y en algún momento de su historia evolucionaron a un bolillo partido a la mitad, cubierto con mantequilla, frijoles refritos y una capa de queso gratinado. 

En México, los molletes se han convertido en un desayuno tradicional, especialmente en el centro y norte del país, se preparan con bolillo o telera, untados con frijoles refritos, cubiertos con queso y gratinados al horno.

Se pueden acompañar con pico de gallo, aguacate, rajas, chorizo o huevo frito, y se sirven con salsas, verde o roja. 

Receta tradicional de molletes

Ingredientes (para 4 personas)

  • 4 bolillos o teleras
  • 2 tazas de frijoles refritos (pueden ser de lata o hechos en casa)
  • 200 g de queso rallado (puede ser asadero, manchego o el de tu preferencia)
  • Mantequilla o aceite para untar el pan
  • Pico de gallo (opcional)
  • Salsa al gusto (verde o roja)

Preparación

  • Precalienta el horno a 180°C.
  • Corta los bolillos o teleras por la mitad a lo largo.
  • Unta cada mitad con mantequilla o aceite y colócalas en una bandeja para hornear con la parte cortada hacia arriba.
  • Calienta los frijoles refritos en una cacerola hasta que estén bien calientes.
  • Coloca una capa de frijoles calientes sobre cada mitad de pan.
  • Espolvorea el queso rallado sobre los frijoles.
  • Hornea durante 10-15 minutos o hasta que el queso se haya derretido y esté ligeramente dorado.
  • Si lo deseas, agrega pico de gallo y salsa al gusto antes de servir.

Los molletes son ideales para el desayuno o la cena, y se pueden personalizar con diferentes ingredientes según tus preferencias. Su sencillez y sabor los han convertido en un favorito en muchos hogares mexicanos.

