Molletes: historia, sabor y cómo prepararlos en casa paso a paso
Los molletes son un clásico del desayuno mexicano, una receta sencilla pero llena de historia y sabor, este platillo, que combina pan crujiente, frijoles refritos y queso gratinado, tiene sus raíces en la tradición culinaria española y ha sido adaptado y querido en todo México.
De acuerdo con México Desconocido, los molletes tienen su antecedente en el pan ácimo, una versión plana y sin levadura de origen hebreo. Este pan llegó a España por influencia de los árabes, donde nació el mollete andaluz, un pan de miga blanda consumido principalmente en el desayuno.
Los molletes viajaron a México junto con los españoles, y en algún momento de su historia evolucionaron a un bolillo partido a la mitad, cubierto con mantequilla, frijoles refritos y una capa de queso gratinado.
En México, los molletes se han convertido en un desayuno tradicional, especialmente en el centro y norte del país, se preparan con bolillo o telera, untados con frijoles refritos, cubiertos con queso y gratinados al horno.
Se pueden acompañar con pico de gallo, aguacate, rajas, chorizo o huevo frito, y se sirven con salsas, verde o roja.
Receta tradicional de molletes
Ingredientes (para 4 personas)
- 4 bolillos o teleras
- 2 tazas de frijoles refritos (pueden ser de lata o hechos en casa)
- 200 g de queso rallado (puede ser asadero, manchego o el de tu preferencia)
- Mantequilla o aceite para untar el pan
- Pico de gallo (opcional)
- Salsa al gusto (verde o roja)
Preparación
- Precalienta el horno a 180°C.
- Corta los bolillos o teleras por la mitad a lo largo.
- Unta cada mitad con mantequilla o aceite y colócalas en una bandeja para hornear con la parte cortada hacia arriba.
- Calienta los frijoles refritos en una cacerola hasta que estén bien calientes.
- Coloca una capa de frijoles calientes sobre cada mitad de pan.
- Espolvorea el queso rallado sobre los frijoles.
- Hornea durante 10-15 minutos o hasta que el queso se haya derretido y esté ligeramente dorado.
- Si lo deseas, agrega pico de gallo y salsa al gusto antes de servir.
Los molletes son ideales para el desayuno o la cena, y se pueden personalizar con diferentes ingredientes según tus preferencias. Su sencillez y sabor los han convertido en un favorito en muchos hogares mexicanos.