Molletes: historia, sabor y cómo prepararlos en casa paso a paso

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo hacer unos ricos molletes? Foto: Shutterstock

Los molletes son un clásico del desayuno mexicano, una receta sencilla pero llena de historia y sabor, este platillo, que combina pan crujiente, frijoles refritos y queso gratinado, tiene sus raíces en la tradición culinaria española y ha sido adaptado y querido en todo México.

De acuerdo con México Desconocido, los molletes tienen su antecedente en el pan ácimo, una versión plana y sin levadura de origen hebreo. Este pan llegó a España por influencia de los árabes, donde nació el mollete andaluz, un pan de miga blanda consumido principalmente en el desayuno.

Los molletes viajaron a México junto con los españoles, y en algún momento de su historia evolucionaron a un bolillo partido a la mitad, cubierto con mantequilla, frijoles refritos y una capa de queso gratinado.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aprende a preparar los auténticos chiles en nogada con la receta de Yuri de Gortari]

En México, los molletes se han convertido en un desayuno tradicional, especialmente en el centro y norte del país, se preparan con bolillo o telera, untados con frijoles refritos, cubiertos con queso y gratinados al horno.

Se pueden acompañar con pico de gallo, aguacate, rajas, chorizo o huevo frito, y se sirven con salsas, verde o roja.

Receta tradicional de molletes

Ingredientes (para 4 personas)

4 bolillos o teleras

2 tazas de frijoles refritos (pueden ser de lata o hechos en casa)

200 g de queso rallado (puede ser asadero, manchego o el de tu preferencia)

Mantequilla o aceite para untar el pan

Pico de gallo (opcional)

Salsa al gusto (verde o roja)

Preparación

Precalienta el horno a 180°C.

Corta los bolillos o teleras por la mitad a lo largo.

Unta cada mitad con mantequilla o aceite y colócalas en una bandeja para hornear con la parte cortada hacia arriba.

Calienta los frijoles refritos en una cacerola hasta que estén bien calientes.

Coloca una capa de frijoles calientes sobre cada mitad de pan.

Espolvorea el queso rallado sobre los frijoles.

Hornea durante 10-15 minutos o hasta que el queso se haya derretido y esté ligeramente dorado.

Si lo deseas, agrega pico de gallo y salsa al gusto antes de servir.



Los molletes son ideales para el desayuno o la cena, y se pueden personalizar con diferentes ingredientes según tus preferencias. Su sencillez y sabor los han convertido en un favorito en muchos hogares mexicanos.