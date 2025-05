GENERANDO AUDIO...

Imagen de archivo.

Congelar es una de las mejores formas de conservar alimentos. Ayuda a ahorrar dinero, facilita la planeación de comidas y evita que desperdicies comida cuando no la consumes a tiempo. Sin embargo, no todo se debe meter al congelador, explicó el National Center for Home Food Preservation de la Universidad de Georgia.

Aunque los alimentos correctamente congelados pueden mantenerse seguros de forma indefinida, hay ingredientes que, tras descongelarse, pierden sabor, textura y calidad. National Center for Home Food Preservation, Universidad de Georgia.

Alimentos que no se deben congelar

Congelar mal ciertos alimentos puede hacer que queden aguados, gomosos o con sabor extraño. Aquí te decimos cuáles evitar:

Verduras con alto contenido de agua (lechuga, pepino, rábanos, brotes de soya, sandía): se vuelven flácidas y pierden sabor.

(lechuga, pepino, rábanos, brotes de soya, sandía): se vuelven y pierden sabor. Hierbas suaves (perejil, albahaca, cebollino): se tornan marrones y sin aroma.

(perejil, albahaca, cebollino): se tornan y sin aroma. Salsas con huevo o leche (mayonesa, crema, bechamel): tienden a separarse o cuajar .

(mayonesa, crema, bechamel): tienden a . Huevos crudos con cáscara : se expanden y rompen .

: se . Huevos cocidos : se vuelven gomosos .

: se vuelven . Productos con miga (como empanizados): se reblandecen.

(como empanizados): se reblandecen. Yogur, queso crema bajo en grasa, crema y requesón : se ponen acuosos .

: se ponen . Alimentos enlatados: no deben congelarse.

También evita congelar:

Papas cocidas

Pasta cocida o arroz

Claras cocidas y merengues

Rellenos de crema o flan

Sopas con leche

Comida frita (excepto papas o aros de cebolla)

(excepto papas o aros de cebolla) Gelatina y jaleas (se separan o humedecen el pan)

¿Qué pasa con las especias y condimentos?

Al congelar, algunas especias pueden alterar su sabor:

Pimienta, clavo, ajo, vainilla artificial : pueden volverse más intensos o amargos .

: pueden volverse . Cebolla y pimentón : cambian su sabor.

: cambian su sabor. Curry : adquiere un sabor rancio .

: adquiere un sabor . Sal: pierde fuerza y acelera el deterioro de las grasas.

¿Cuál es el tiempo y temperatura correctos para congelar?

La temperatura ideal de congelación es -18 °C para mantener los alimentos en buen estado por más tiempo.

Según especialistas de la Universidad de Georgia la duración segura de los alimentos depende del tipo de congelador y su temperatura.

Clasificación Temperatura Tiempo recomendado * -6 °C Hasta 1 semana ** -12 °C Hasta 1 mes *** -18 °C Hasta 3 meses **** -18 °C Ideal para almacenamiento prolongado

¿Qué alimentos sí puedes congelar y por cuánto tiempo?

Por su parte, Safe Food, un programa de seguridad alimentaria de Reino Unido recomendó que si tu congelador mantiene -18 °C, estos son los tiempos recomendados de conservación:

Carne cruda (filetes, chuletas): 4 a 12 meses

(filetes, chuletas): 4 a 12 meses Carne molida cruda : 3 a 4 meses

: 3 a 4 meses Carne cocida : 2 a 3 meses

: 2 a 3 meses Embutidos (jamón, tocino): 1 a 2 meses

(jamón, tocino): 1 a 2 meses Aves crudas : 9 a 12 meses

: 9 a 12 meses Aves cocidas : 4 meses

: 4 meses Pescado (crudo y cocido): 2 a 4 meses

(crudo y cocido): 2 a 4 meses Cenas congeladas : 3 a 4 meses

: 3 a 4 meses Sopas y guisos : 2 a 3 meses

: 2 a 3 meses Leche : hasta 1 mes

: hasta 1 mes Manteca : hasta 3 meses

: hasta 3 meses Queso rallado : hasta 4 meses

: hasta 4 meses Verduras blanqueadas : hasta 12 meses

: hasta 12 meses Frutas : hasta 6 meses

: hasta 6 meses Huevos batidos o separados : hasta 6 meses

: hasta 6 meses Pan y pasteles sin glasear : hasta 3 a 8 meses

: hasta 3 a 8 meses Masa cruda: hasta 6 meses

Los mejores consejos para congelar bien tus alimentos

Enfría antes de congelar. No metas comida caliente. Afecta a otros alimentos y eleva la temperatura del congelador.

Usa empaques adecuados. Guarda los alimentos en bolsas o recipientes sellados para evitar quemaduras por congelación.

Porciones realistas. Congela en porciones según lo que sueles consumir.

Etiqueta todo. Usa marcadores azules para crudos y rojos para cocidos. Anota siempre la fecha de congelación.

No congeles alimentos vencidos. Aunque se congelen, ya no son seguros si vencieron

Evita acumulación de hielo. Descongela el congelador si se forma hielo. Tus alimentos aguantarán en el refri por algunas horas

Si tienes dudas, tíralo. Congelar no elimina bacterias. Si no confías en su estado, mejor no lo comas

Cómo congelar verduras frescas.

Blanquéalas en agua hirviendo por 30 segundos

Pásalas a agua con hielo

Escúrrelas y congélalas en bandeja

Luego, guárdalas en bolsas

Las recomendaciones anteriores fueron tomadas de Safe Food.