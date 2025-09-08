Pambazos en la CDMX: guía de los lugares más recomendados

GENERANDO AUDIO...

Pambazos. Foto: Shutterstock

Septiembre es el mes ideal para sumergirse en la gastronomía mexicana, y qué mejor manera de hacerlo que con un pambazo bien preparado. Este antojito tradicional, presuntamente originario de Veracruz, ha conquistado los paladares capitalinos con su pan suave, salsa de chile guajillo y una variedad de rellenos que van desde lo clásico hasta lo innovador.

En Unotv.com te recomendamos seis lugares en la Ciudad de México (CDMX) donde puedes disfrutar de su sabor.

1. El Pambazo Loco

Ubicado en Calzada Magdalena Mixhuca 15, en la colonia Magdalena Mixhuca, este lugar ofrece pambazos con rellenos de arrachera, rib-eye y hasta salmón, además de otros platillos mexicanos como sopes y pozole.

2. Tlacoyotitlán

En Salvador Díaz Mirón 84, en Santa María La Ribera, este restaurante especializado en garnachas, ofrece pambazos de cochinita al estilo tradicional, junto con tlacoyos y huaraches.

3. Hijos del Maíz

Situado en Georgia 52, en la colonia Nápoles, es conocido por su pambazo relleno de chilaquiles bañados en mole oaxaqueño, una propuesta innovadora que ha ganado popularidad.

4. El Café de Tacuba

Este emblemático restaurante del Centro Histórico, fundado en 1912, mantiene viva la tradición con sus pambazos preparados de manera clásica, ideales para una celebración patriota.

5. Doña Vero

Reconocida como la “reina de las quesadillas”, Doña Vero ofrece pambazos que han sido premiados en la Feria de la Quesadilla de la Magdalena Contreras, ahora disponibles en su restaurante en la colonia Roma Sur.

6. Çuina

En Tabasco 46, en la colonia Roma, este restaurante creativo presenta su versión del pambazo con pan al vapor adobado y relleno de papa con chorizo y pimientos toreados, acompañado de postres únicos.

Ya sea que prefieras el estilo tradicional o te atrevas a probar nuevas combinaciones, la Ciudad de México ofrece una variedad de opciones para disfrutar de este delicioso platillo durante las fiestas patrias.

