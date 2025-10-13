¿Para qué sirve echar vinagre al cocinar huevos estrellados? Un truco poco conocido

GENERANDO AUDIO...

Truco casero para prepara huevos estrellados.

Cocinar un huevo estrellado parece fácil, pero lograr que quede perfecto, tiene su ciencia. Un truco poco conocido entre cocineros consiste en agregar unas gotas de vinagre a la sartén antes de echar el huevo. Aunque suena raro, este detalle tiene una explicación química y práctica que mejora el resultado.

El chef Ned Baldwin, autor del libro “How To Dress An Egg“, aseguró que el vinagre ayuda a que la clara cuaje más rápido, evitando que se desparrame o que se queme en los bordes, algo común al preparar huevos estrellados en aceite caliente.

Ya sea en sartén o cocido, usar vinagre en pequeñas dosis mejora el aspecto y la textura del huevo:

Yema intacta

Clara bien recogida

Sin rebabas tostadas

Textura suave y brillante

¿Por qué mejora el huevo si se usa vinagre?

La clave está en la química. Según el blog Vinegar Professor del divulgador Adam Levy, el ácido acético del vinagre modifica el comportamiento de la ovoalbúmina, la proteína principal de la clara.

Este cambio provoca que la proteína se desnaturalice más rápido, es decir, que se solidifique antes al contacto con el calor. Así, la clara del huevo queda más compacta, uniforme y brillante, sin esas rebabas tostadas que se forman cuando se expande en el aceite.

¿Cuánto vinagre debes usar para freír huevos?

Para aplicar este truco correctamente, solo necesitas:

Media cucharadita de vinagre suave por huevo (puede ser de vino blanco o sidra ).

suave por huevo (puede ser de ). Añadirlo directamente al aceite caliente o al agua si estás cocinando sin grasa.

o al agua si estás cocinando sin grasa. Esperar unos segundos y agregar el huevo como de costumbre.

Ojo: Si usas demasiado vinagre, podría notarse en el sabor. Pero en pequeñas cantidades, el efecto es imperceptible al paladar y altamente efectivo.

También sirve para huevos escalfados

Este truco también es útil si preparas huevos escalfados o poché. En este caso, Baldwin sugiere mezclar:

25% de vinagre de sidra

con 75% de agua caliente

Esta proporción permite que la clara se mantenga firme sin dispersarse, formando un huevo escalfado más definido y con mejor textura.