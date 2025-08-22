Pastel de avena y zanahoria: el postre que puedes comer sin culpa en el desayuno
Este pastel de avena y zanahoria con almendras esponjoso, nutritivo y sin azúcar añadida demuestra que un postre sí puede formar parte de un desayuno saludable; al no llevar harina refinada, es ligero y fácil de digerir, lo que lo convierte en una excelente opción para acompañar tu café de la mañana, un té o incluso un poco de yogur natural con fruta.
Lo mejor de esta receta es que se prepara con ingredientes sencillos y en pocos pasos, sin necesidad de ser un experto en repostería. Además, puedes personalizarla fácilmente, desde una versión vegana usando semillas de chía en lugar de huevo, hasta una sin lácteos con bebida vegetal.
¿Por qué incluir este pastel en tu desayuno?
El uso de avena en lugar de harina refinada lo convierte en una fuente importante de fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a mantenerte saciado por más tiempo.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
De acuerdo con Medical News Today, la zanahoria aporta antioxidantes y vitamina A, fundamentales para la salud ocular y la piel. Por su parte, las almendras destacan por su aporte de proteínas y grasas saludables, lo que ayuda a mantener un buen nivel de energía durante la mañana.
Ingredientes para un pastel saludable
- 2 tazas de avena molida (puedes triturar hojuelas en la licuadora)
- 2 zanahorias medianas ralladas
- ½ taza de almendras molidas
- 2 huevos (o 2 cucharadas de chía hidratada en 6 cucharadas de agua para versión vegana)
- ½ taza de leche (puede ser vegetal)
- 3 cucharadas de miel, dátiles o stevia (endulzante natural al gusto)
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Opcional: nueces, pasas o coco rallado
Cómo hacer un pastel de avena y zanahoria paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C
- Mezcla los ingredientes secos: avena, almendras, polvo para hornear, canela y sal
- Bate los ingredientes húmedos: huevos (o sustituto vegano), leche, vainilla y el endulzante elegido
[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Festival del chile en nogada 2025 en CDMX: fecha, precios y dónde]
- Incorpora la zanahoria rallada y mezcla hasta obtener una masa homogénea
- Vierte en un molde engrasado y hornea de 30 a 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio
- Deja enfriar antes de desmoldar. Puedes decorar con almendras fileteadas, yogur griego sin azúcar o fruta fresca
Beneficios de este pastel sin azúcar ni harina
El ingerir por la mañana este postre bien preparado, te puede dar algunos beneficios como:
Fibra para la digestión: gracias a la avena.
Vitaminas y antioxidantes: la zanahoria es rica en vitamina A y compuestos que protegen la vista.
Proteínas y energía duradera: las almendras aportan grasas saludables y proteínas de calidad.
Menos azúcar refinada: al usar miel, dátiles o stevia, reduces el impacto de azúcares procesados en tu dieta.
Este pastel se conserva bien en refrigeración hasta por 4 días, y también puedes cortarlo en porciones y congelarlo para tener un desayuno rápido y nutritivo siempre a la mano.