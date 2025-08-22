GENERANDO AUDIO...

Un pastel de avena y zanahoria que puedes desayunar. Foto: Getty Images

Este pastel de avena y zanahoria con almendras esponjoso, nutritivo y sin azúcar añadida demuestra que un postre sí puede formar parte de un desayuno saludable; al no llevar harina refinada, es ligero y fácil de digerir, lo que lo convierte en una excelente opción para acompañar tu café de la mañana, un té o incluso un poco de yogur natural con fruta.

Lo mejor de esta receta es que se prepara con ingredientes sencillos y en pocos pasos, sin necesidad de ser un experto en repostería. Además, puedes personalizarla fácilmente, desde una versión vegana usando semillas de chía en lugar de huevo, hasta una sin lácteos con bebida vegetal.

¿Por qué incluir este pastel en tu desayuno?

El uso de avena en lugar de harina refinada lo convierte en una fuente importante de fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a mantenerte saciado por más tiempo.

De acuerdo con Medical News Today, la zanahoria aporta antioxidantes y vitamina A, fundamentales para la salud ocular y la piel. Por su parte, las almendras destacan por su aporte de proteínas y grasas saludables, lo que ayuda a mantener un buen nivel de energía durante la mañana.

Ingredientes para un pastel saludable

2 tazas de avena molida (puedes triturar hojuelas en la licuadora)

2 zanahorias medianas ralladas

½ taza de almendras molidas

2 huevos (o 2 cucharadas de chía hidratada en 6 cucharadas de agua para versión vegana)

½ taza de leche (puede ser vegetal)

3 cucharadas de miel, dátiles o stevia (endulzante natural al gusto)

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional: nueces, pasas o coco rallado

Cómo hacer un pastel de avena y zanahoria paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C

Mezcla los ingredientes secos: avena, almendras, polvo para hornear, canela y sal

Bate los ingredientes húmedos: huevos (o sustituto vegano), leche, vainilla y el endulzante elegido

Incorpora la zanahoria rallada y mezcla hasta obtener una masa homogénea

Vierte en un molde engrasado y hornea de 30 a 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio

Deja enfriar antes de desmoldar. Puedes decorar con almendras fileteadas, yogur griego sin azúcar o fruta fresca

Beneficios de este pastel sin azúcar ni harina

El ingerir por la mañana este postre bien preparado, te puede dar algunos beneficios como:

Fibra para la digestión: gracias a la avena.

Vitaminas y antioxidantes: la zanahoria es rica en vitamina A y compuestos que protegen la vista.

Proteínas y energía duradera: las almendras aportan grasas saludables y proteínas de calidad.

Menos azúcar refinada: al usar miel, dátiles o stevia, reduces el impacto de azúcares procesados en tu dieta.

Este pastel se conserva bien en refrigeración hasta por 4 días, y también puedes cortarlo en porciones y congelarlo para tener un desayuno rápido y nutritivo siempre a la mano.