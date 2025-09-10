¿Pozole caro o barato?, el limón va de los 10 a 60 pesos el kg; alerta Profeco
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los precios mínimos y máximos de insumos esenciales para la preparación del pozole, platillo de alto consumo en septiembre, mes patrio. El monitoreo se realizó del 1 al 5 de septiembre con la herramienta Quién es Quién en los Precios.
Los productos analizados fueron cebolla blanca, rábanos, lechuga romana y orejona, y limón agrio con y sin semilla.
Precios de productos para preparar pozole
La cebolla blanca registró un precio promedio de $25.68 por kilo. El mínimo se ubicó en la Central de Abasto de la Ciudad de México (CDMX) a $9.00, mientras que el máximo se reportó en el mercado Nicolás Bravo, en La Paz, Baja California Sur, a $35.00 el kilo.
El rábano, hortaliza clave en ensaladas y como acompañamiento, se encontró con un precio promedio de $17.95 por manojo y $20.55 en bolsa.
- Mínimos: $7.00 en mercados de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- Máximos: $35.00 en Villahermosa, Tabasco, y centrales de Guadalajara y Aguascalientes
En bolsa, los precios oscilaron entre $12.90 en CDMX y Morelos, y hasta $34.90 en Villahermosa, Tabasco.
La lechuga romana promedió $24.48 por pieza, con mínimos de $14.00 en Aguascalientes y máximos de $35.00 en mercados de Campeche y La Paz
La lechuga orejona o larga se vendió en promedio a $26.71 por pieza. Los precios más bajos fueron de $15.00 en la Central de Abasto de CDMX y los más altos alcanzaron $39.90 en Tijuana.
El limón agrio con semilla tuvo un precio promedio de $33.47.
- Más barato: $15.00 en la Central de Abasto de Durango
- Más caro: $60.00 en el mercado Nicolás Bravo, en La Paz, Baja California
El limón agrio sin semilla promedió $33.76 por kilo.
- Más barato: $9.99 en la Central de Abasto de Mérida, Yucatán
- Más caro: $56.90 en Culiacán, Sinaloa
Consulta completa de precios de la Profeco
La Profeco recordó que el detalle de frutas, verduras y otros productos para el pozole y otras comidas se encuentra disponible en la página de Quién es Quién en los Precios: