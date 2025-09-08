Pozole verde: la receta más sencilla para dar el grito este 15 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

El pozole es uno de los platillos más emblemáticos de México, protagonista en las celebraciones del 15 de septiembre y en festividades familiares. Los principales tipos son el blanco, el rojo y el verde, diferenciados por el color de su caldo y los ingredientes que le dan ese sabor característico.

En el caso del pozole verde, este guiso es típico del estado de Guerrero, por ello; te dejamos una receta sencilla para que lo disfrutes durante las fiestas del Grito.

Receta sencilla de pozole verde

Preparar pozole verde en casa puede ser fácil y rápido si sigues estos pasos:

Ingredientes (para 6-8 porciones)

500 g de maíz para pozole (precocido o blanco cacahuazintle)

1 kg de carne de cerdo (espaldilla o pierna)

200 g de tomatillos verdes

2-3 chiles poblanos o jalapeños

1/4 taza de semillas de calabaza

1 manojo de cilantro fresco

1 manojo de epazote

1 cebolla

3 dientes de ajo

Sal al gusto

Preparación

Cocinar el maíz y la carne: en una olla grande, hierve el maíz hasta que reviente y la carne de cerdo hasta que esté suave, reserva el caldo.

Preparar la salsa verde: asa los tomatillos y los chiles, luego licúalos junto con semillas de calabaza, cilantro, epazote, cebolla y ajo hasta obtener una mezcla homogénea.

Incorporar la salsa al caldo: añade la salsa verde al caldo con la carne y el maíz. Cocina a fuego medio durante 20-25 minutos para que los sabores se integren.

Servir y acompañar: ajusta de sal y sirve caliente, puedes acompañarlo con rábanos, lechuga, cebolla picada, orégano y limón al gusto.

Historia y origen del pozole verde

Entre sus variantes, el pozole verde, originario principalmente del estado de Guerrero, destaca por su frescura y el balance entre ingredientes que evocan la tradición y la modernidad.

El pozole tiene raíces profundas en la Mesoamérica prehispánica, donde se consumía en ceremonias rituales y festivas. Según México Desconocido, el platillo se preparaba originalmente con maíz cacahuazintle y carne de animales de caza, y en ciertos contextos rituales, incluso con carne humana.

Con la llegada de los españoles, la receta evolucionó incorporando carne de cerdo, lo que marcó el inicio de la versión que conocemos hoy.

La variante verde, que se popularizó principalmente en Guerrero, se distingue por su color y sabor característico, logrados gracias a ingredientes locales como tomatillos, chiles verdes, semillas de calabaza y epazote.

Esta combinación de elementos refleja tanto la herencia indígena como la adaptación a los ingredientes disponibles tras la colonización.

El blog especializado en gastronomía, Food & Wine subraya que el pozole verde no solo es un platillo de sabor, sino también un símbolo cultural que representa la riqueza regional de México.

La receta ha sido transmitida de generación en generación, adaptándose a cada familia y comunidad, manteniendo la esencia del pozole ceremonial pero en un contexto cotidiano y festivo.

La frescura de sus ingredientes y el equilibrio entre el maíz, la carne y la salsa verde hacen que esta variante sea ideal para celebrar las fiestas patrias con un toque moderno sin perder la tradición.

Disfruta tu pozole verde este 15 de septiembre

El pozole verde no solo es un platillo delicioso, es un puente entre la historia prehispánica y las celebraciones modernas.

Prepararlo en casa es una forma de rendir homenaje a la tradición mexicana y de disfrutar con familia y amigos en una noche tan especial como la del Grito de Independencia.