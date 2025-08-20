Profeco nombra al mejor queso Oaxaca de México: sin almidón, alto en proteína y bajo en calorías

GENERANDO AUDIO...

¿Cuál es el mejor queso Oaxaca, según Profeco? Foto: Shutterstock

El queso Oaxaca es uno de los productos más consumidos en México gracias a su facilidad para fundirse en quesadillas, tlayudas o antojitos. Sin embargo, no todos los que se venden cumplen con la norma oficial.

Es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 52 productos, de los cuales 47 se ostentan como queso Oaxaca y 5 como imitación, para identificar cuáles son realmente de calidad.

¿Cuál es el mejor queso Oaxaca del mercado?

El estudio de la Profeco revisó algunas consideraciones para determinar cuál es el mejor queso del mercado:

Contenido de grasa, proteína y humedad

Presencia de almidón (que indica adulteración)

Información nutrimental en la etiqueta

Aporte calórico y cantidad de sodio

Cumplimiento con las normas sanitarias mexicanas

¿Cuál es el mejor queso Oaxaca, según Profeco?

De acuerdo con los resultados, las marcas que cumplen con la normatividad, no contienen almidón y destacan por su alto aporte de proteína y menor nivel calórico son:

Alpura Queso tipo Oaxaca con 26% proteína, 23% grasa, 327 kcal/100 g, sin almidón

Caperucita Queso Oaxaca con 25% proteína, 22% grasa, 311 kcal/100 g

Los Volcanes Queso Oaxaca con 26% proteína, 21% grasa, 297 kcal/100 g

Estas tres marcas sobresalen porque ofrecen más proteína por cada 100 gramos, menos calorías que otras opciones y cumplen con la norma de que un auténtico queso Oaxaca debe tener mínimo 21.5% proteína, 20% grasa y máximo 51% de humedad.

Quesos Oaxaca reducidos en grasa, opción light

Si lo que buscas es reducir calorías, Profeco también evaluó versiones “light”:

Lala Light Oaxaca: 26% proteína, 15% grasa, 244 kcal/100 g

Nochebuena Lite: 23% proteína, 15% grasa, 237 kcal/100 g

Ambas opciones son bajas en grasa y calorías, pero mantienen buen nivel de proteína, ideales para quienes buscan cuidar la línea.

Los quesos que debes evitar

El estudio detectó marcas con problemas serios, ya que algunas contenían almidón añadido, como Lyncott, Esmeralda o San Jacinto.

Otras presentaron grasa vegetal en lugar de grasa butírica de leche, lo que las convierte en imitaciones, entre ellas Soriana, Gallo Dorado, El Mexicano y Verdes Pastizales.

También hubo quesos con problemas microbiológicos e indicadores de deterioro, principalmente en productos vendidos a granel.

Recomendaciones de Profeco al comprar queso Oaxaca

Verifica siempre la etiqueta: que diga “queso Oaxaca” y no “imitación”

Evita marcas que declaren “grasa vegetal” o no muestren información nutrimental

Conserva el queso en refrigeración y revisa la fecha de caducidad

Si compras a granel, asegúrate de que se mantenga la cadena de frío para evitar riesgos sanitarios