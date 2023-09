El cuerpo requiere de buenos alimentos para estar saludable, pero no es todo, pues debes estar al tanto de otras cosas básicas; entre ellas saber qué alimentos deben lavarse, y cuáles no, antes de cocinar, y para esto, en UnoTV.com Maggie Hegyi nos da su lista de recomendaciones.

¿Qué alimentos deben lavarse antes de cocinarlos?

Las impurezas en alguna comida en específico pueden provocarnos malestares en la salud; por eso saber qué alimentos deben lavarse antes de cocinar ayudará a evitar algún riesgo que pueda generar alguna bacteria. Aquí te van algunas cosas que debes lavar y limpiar, previo a comer:

Frutas y vegetales: así se vayan a comer crudos o cocinados, hay que lavarlos siempre, de esta manera eliminamos los restos de tierra, insectos, fertilizantes o plaguicidas

Hierbas aromáticas frescas y los brotes de semillas: también deben lavarse con las mismas recomendaciones de las frutas y verduras

Hay que lavar sutilmente las hierbas aromáticas. Foto: Getty

Mariscos, almejas y mejillones: la limpieza previa es principalmente para evitar comer arena

Ejemplo de mariscos, almejas y mejillones ya listos para comer. . Foto: Getty

Pescados con vísceras y piel: el pescado fresco hay que lavarlo bien para quitar las escamas, tripas, etc. Pero hay que tener cuidado, pues las bacterias patógenas que puede contener podrían esparcirse por la cocina y otros alimentos muy fácilmente, lo que podría afectar tu salud

Ilustración de pescado fresco que encuentras en puntos de venta. Foto: Getty

¿Qué alimentos no deben lavarse antes de cocinarlos?

Ahora que sabes qué alimentos deben lavarse antes de cocinar y las razones por dicha limpieza; ahora, te decimos los que no debes lavar:

Carnes rojas, aves de corral y filetes de pescado: hay quienes piensan que darle un “bañito” a la carne, pollo o los filetes de pescado antes de cocinar es una buena idea, lo cierto es que está mal, los expertos aseguran que al lavar carnes y pescados se pueden esparcir las bacterias patógenas a las superficies de la cocina, aquí la cocción es suficiente para eliminar los parásitos y las bacterias que contiene la carne cruda

Los cortes de carne no requieren lavado especial. Foto: Getty

Hongos: el mundo de los hongos en amplio y por esta razón es difícil saber cuándo y cómo lavarlos, pero nunca laves hongos antes de guardarlos en el refrigerador. La humedad hará que se deterioren rápidamente si los guardas en un recipiente sellado. Además, perderán la textura crujiente que se busca al saltearlos. Se pueden sumergir en agua rápidamente antes de cocinarlos, pero no por mucho tiempo

Los hongos puedes ponerlos brevemente en agua antes de cocinarlos. Foto: Getty

Verduras que vienen en bolsa: éstas suelen estar preparadas para cocinar o consumir en crudo, ya que están sometidas a procesos de higienización. Asimismo, suelen lavarse con desinfectantes en baja dosis para evitar patógenos, por lo que son bastante seguras. Por ello, no tiene sentido volverlas a limpiar

Huevos: suelen estar implicados en intoxicaciones alimentarias, pero lavarlos no hará que se eviten, por el contrario, lavar los huevos antes de guardarlos en la nevera puede ser muy perjudicial, ¿por qué? La cáscara está cubierta por una membrana que hace de barrera para que agentes patógenos no ingresen, al lavarlos, está cutícula se daña y como la cáscara del huevo es porosa, lo que permite el intercambio gaseoso entre el interior y el exterior, se da vía libre a las bacterias a la parte comestible del huevo y aumenta el riesgo de contaminación cruzada. Si quieres quitar alguna suciedad que tengan puedes hacerlo con un cepillito en seco

Si hay algo sucio, los huevos podrían limpiarse con un cepillo en seco. Foto: Getty

Pasta: algunas personas creerán que pasar la pasta por agua corriente para lavarlas antes de cocinarla es una buena práctica, pero esto también es un error, pues los almidones naturales que se encuentran en todas las variedades de pasta son ideales para darle el buen sabor y para crear una pasta deliciosa, así como una salsa espesa y con muy buen sabor

La pasta no debe ser lavada antes de ser preparada. Foto: Getty

¿Qué pasa si lavo alimentos que no deben ser lavados?

Como tip final, te comentamos que todos podríamos pensar que la comida que consumimos debe ser lavada antes de su preparación, pero has visto que no aplica en todo. Por el contrario, cuando lavas algún alimento que no lo requería podrías tener algún riesgo de intoxicación, debido a que el agua podría y/o jabón podrían contaminar la comida y volver perjudicial e insegura para la salud. Si llegas a sentirte con dolor de cabeza o de estómago, así como fiebre, diarrea o vómito, acude con un médico.