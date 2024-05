Tejuino, una opción refrescante para estos días de intenso calor; aquí te decimos cómo prepararlo y cuáles son sus beneficios

Conoce aquí su historia y origen. Foto: Getty Images

¿Sabes qué es el tejuino? Si tu respuesta es no, seguramente no eres ni has viajado al occidente de México, donde esta bebida, además de ser milenaria, es muy popular.

¿Quieres saber de qué está hecha? En Unotv.com te hablaremos de su origen, beneficios y te daremos una receta para que puedas prepararlo en tu casa.

Es una bebida refrescante que se prepara mediante la fermentación del maíz; es originaria de las regiones occidentales de México, especialmente de los estados de:

Jalisco Nayarit Colima Sinaloa

Se consume principalmente durante los meses cálidos del año debido a su efecto refrescante e hidratante.

Se cree que “nació” hace más de 7 mil años entre los pueblos indígenas de Nayarit, como los Wixárikas. Su nombre proviene del náhuatl “tecuín”, que significa “latir”; posiblemente haciendo referencia al proceso de fermentación.

Wixárikas. Foto: Cuartoscuro

En la cultura indígena, el maíz era un alimento básico y sagrado, por lo que las bebidas fermentadas a base de este eran utilizadas en ceremonias religiosas y rituales.

Con la llegada de los españoles y el mestizaje cultural, su consumo se extendió por otras regiones, donde la receta básica se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero han surgido variaciones según las preferencias locales.

Ingredientes para preparar tu propia receta de tejuino en casa

Un kilo de masa de maíz nixtamalizado

Un kilo de piloncillo

3 litros de agua

Dos limones

Sal al gusto

Hielo

En una olla pon a hervir el agua con el piloncillo, el cual tienes que mover hasta que quede diluido; cuando esto suceda, agrega la masa y revuelve hasta que todo quede bien integrado.

Retira del fuego y deja enfriar hasta que se convierta en un líquido espeso para luego añadir el jugo de limón.

Cubre la olla con un paño de cocina y deja fermentar a temperatura ambiente durante dos o tres días, pero no olvides revolver al menos cada 24 horas para asegurarte de que el proceso de fermentación se haga uniformemente.

Una vez transcurrido el tiempo, cuela y pon a enfriar para luego servir en vasos escarchados; agrega limón y sal si lo deseas. Hay gente que gusta añadir chilito en polvo o algunos otros complementos.

Su proceso de fermentación natural lo convierte en una fuente de probióticos, bacterias vivas beneficiosas para la salud intestinal.

Es bueno para mejorar la digestión, regular la flora intestinal, fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades intestinales como la diarrea; además contiene vitaminas del grupo B, como la B1 (tiamina), que son esenciales para el metabolismo energético y la función cerebral.

También aporta minerales como el magnesio, importante para la función muscular y nerviosa, y el potasio, que ayuda a regular la presión arterial. Es una bebida baja en calorías, por lo que es una buena opción para quienes buscan refrescarse y cuidar su figura, pues una porción de 250 mililitros contiene aproximadamente 100 calorías, dependiendo de la cantidad de azúcar agregada.

Al elaborarse con maíz nixtamalizado, es una bebida libre de gluten, por lo que es apta para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Entre sus múltiples beneficios se encuentran sus propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, previniendo enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas.

Tiene un ligero efecto diurético, lo que ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y prevenir la retención de líquidos. Finalmente, es una bebida hidratante que ayuda a reponer líquidos y electrolitos perdidos durante el ejercicio o en climas cálidos.