¿Qué tipo de carne es la cecina? Origen, variedades y valor nutricional

Foto: Archivo

La cecina es un tipo de carne salada y deshidratada, elaborada principalmente de res y cerdo, considerada un alimento tradicional en México y España.

Cecina: carne curada y deshidratada

La cecina es un producto cárnico que se obtiene al salar y secar al aire piezas de carne, lo que permite su conservación por más tiempo sin necesidad de refrigeración. Su preparación varía según la región, pero en general, se trata de un proceso artesanal que otorga un sabor intenso y único.

En México, la cecina suele elaborarse con carne de res o cerdo, mientras que en España es común la cecina de León, elaborada con pierna de res (generalmente de vaca o toro). En ambos países se le considera un alimento emblemático y parte de la gastronomía tradicional.

Tipos de cecina según su origen

Cecina de res: una de las más populares, se prepara con cortes magros como pierna o lomo.

Cecina de cerdo: típica de regiones mexicanas como Yecapixtla, en Morelos, famosa por su sabor y textura.

Cecina de cabra o chivo: menos común, pero tradicional en algunas zonas rurales.

Valor nutricional de la cecina

La cecina es rica en proteínas de alta calidad y aporta minerales como hierro y zinc. Sin embargo, debido a su proceso de salado, contiene una cantidad elevada de sodio, por lo que se recomienda consumirla con moderación.

Un producto con denominación de origen

En España, la Cecina de León cuenta con Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que garantiza su elaboración siguiendo métodos tradicionales y con estándares de calidad reconocidos a nivel europeo.

En México, aunque no tiene denominación oficial, la cecina de Yecapixtla es tan reconocida que se ha convertido en un atractivo turístico y gastronómico, celebrándose ferias y festivales en su honor.

La cecina es carne salada y deshidratada, elaborada principalmente con res y cerdo, que forma parte de la tradición culinaria de diversas regiones. Su sabor, textura y método de preparación la convierten en un alimento único con valor cultural y gastronómico.