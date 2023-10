Receta de mermelada casera de calabaza, fácil y deliciosa

Ingredientes para una receta de mermelada de calabaza casera. Foto: shutterstock

Hace poco, con motivo al Día de Muertos te brindamos una receta para preparar calaveritas de azúcar caseras; otro elemento característico de la época es la calabaza, por lo que te explicaremos qué hacer para una receta de mermelada de calabaza, hecha en la comodidad de tu propia casa y con pasos sencillos de seguir.

¿Qué lleva una receta de mermelada de calabaza casera?

Si quieres sorprender a tu invitados, familiares o amistades, ¿qué te parecer una receta de mermelada de calabaza casera y fácil de hacer? Aquí te mostramos lo que ocupas:

Ingredientes: 500 gramos de calabaza, una rama de canela, 500 gramos de azúcar y agua

La receta de mermelada de calabaza se hace aprox. en una hora. Foto: shutterstock

Preparación: Primero hay que pelar la calabaza, quítale las pepitas y corta en dados de 2 centímetros. En un recipiente o cazuela coloca la calabaza, azúcar y canela; enseguida cubre todo con agua; el fuego de tu estufa álzalo y cuando haga ebullición baja la flama; verás que el agua se comenzará a evaporar; ahora en un vaso batidor agregas la rama de canela y tritura hasta que obtengas a la textura deseada

Guarda tu mermelada de calabaza en un recipiente de vidrio. Foto: shutterstock

¿Con qué puedo comer una mermelada de calabaza?

Ahora que conoces una receta de mermelada de calabaza, quizá te preguntes con qué la puedes comer, y aquí te mostramos algunos ejemplos:

Toma pan tostado y esparce tu mermelada con un cuchillo, esto a la hora del desayuno, o incluso para la cena

También puedes untarla en tostadas y agregar complementos como crema o queso

Si tienes una tarta puedes llenarla de tu rica mermelada de calabaza

O simplemente poner un poco sobre galletas saladas para que combines lo dulce y saladito

Si de casualidad no te acabas toda la mermelada de calabaza, no la tires, guárdala en un recipiente de vidrio y ponlo en tu refrigerador. Procura comerla a otro día, o no dejarla en tu electrodoméstico por muchos días.