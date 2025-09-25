Prepara un pay de chocolate y cacahuate sin horno, ¡fácil y delicioso!

¿Cómo preparar un pay de chocolate con cacahuate?
Foto: Getty Images / Ilustrativa

El pay de chocolate con cacahuate combina la suavidad del chocolate con el crujido de los cacahuates, ofreciendo un postre irresistible para cualquier momento especial. Lo mejor: se prepara sin necesidad de horno y con ingredientes sencillos que crean una mezcla perfecta de dulzura y textura.

Ingredientes para preparar un rico pay de chocolate y cacahuate

Base de galleta

  • 9 paquetes de galletas tipo graham (297 g)
  • 1 1/4 barrita de mantequilla sin sal (112 g)

Relleno de caramelo y cacahuate

  • 1 taza de dulce de leche (250 g)
  • 1 taza de leche condensada (250 g)
  • 1/2 taza de azúcar mascabado (100 g)
  • 1 1/4 barrita de mantequilla sin sal (112 g)
  • 2 cucharadas de glucosa o jarabe de maíz
  • 1/2 taza de cacahuates tostados y salados (70 g)
  • 2 barras de chocolate (48 g c/u)

Ganache de chocolate

  • 1 1/4 taza de chocolate con leche (290 g)
  • 3/4 taza de crema para batir (180 g)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación paso a paso

1. Base de galleta

  1. Tritura las galletas hasta obtener migas finas.
  2. Derrite la mantequilla en microondas en intervalos de 15 segundos.
  3. Mezcla la mantequilla con las migas y presiona la mezcla en un molde para pay.
  4. Refrigera 30 minutos para que se compacte bien.

2. Relleno de caramelo y cacahuate

  1. En una cacerola, mezcla dulce de leche, leche condensada, azúcar mascabado, mantequilla y glucosa. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla comience a burbujear.
  2. Retira del fuego, incorpora los cacahuates y mezcla.
  3. Agrega la primera capa de relleno sobre la base de galleta y decora con trozos de chocolate.
  4. Refrigera al menos 2 horas.

3. Ganache de chocolate

  1. Mezcla la crema con la esencia de vainilla y caliéntala ligeramente.
  2. Añade el chocolate y mezcla hasta integrar completamente. Deja enfriar a temperatura ambiente.
  3. Vierte el ganache sobre el pay refrigerado, decora con cacahuates y trozos de chocolate.
  4. Refrigera 30 minutos antes de servir.

Este pay de chocolate y cacahuate es ideal para quienes buscan un postre casero, rápido y con la combinación perfecta de cremosidad y crocancia. Perfecto para compartir en familia o sorprender a tus invitados.

