Foto: Getty Images / Ilustrativa

El pay de chocolate con cacahuate combina la suavidad del chocolate con el crujido de los cacahuates, ofreciendo un postre irresistible para cualquier momento especial. Lo mejor: se prepara sin necesidad de horno y con ingredientes sencillos que crean una mezcla perfecta de dulzura y textura.

Ingredientes para preparar un rico pay de chocolate y cacahuate

Base de galleta

9 paquetes de galletas tipo graham (297 g)

1 1/4 barrita de mantequilla sin sal (112 g)

Relleno de caramelo y cacahuate

1 taza de dulce de leche (250 g)

1 taza de leche condensada (250 g)

1/2 taza de azúcar mascabado (100 g)

1 1/4 barrita de mantequilla sin sal (112 g)

2 cucharadas de glucosa o jarabe de maíz

1/2 taza de cacahuates tostados y salados (70 g)

2 barras de chocolate (48 g c/u)

Ganache de chocolate

1 1/4 taza de chocolate con leche (290 g)

3/4 taza de crema para batir (180 g)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación paso a paso

1. Base de galleta

Tritura las galletas hasta obtener migas finas. Derrite la mantequilla en microondas en intervalos de 15 segundos. Mezcla la mantequilla con las migas y presiona la mezcla en un molde para pay. Refrigera 30 minutos para que se compacte bien.

2. Relleno de caramelo y cacahuate

En una cacerola, mezcla dulce de leche, leche condensada, azúcar mascabado, mantequilla y glucosa. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla comience a burbujear. Retira del fuego, incorpora los cacahuates y mezcla. Agrega la primera capa de relleno sobre la base de galleta y decora con trozos de chocolate. Refrigera al menos 2 horas.

3. Ganache de chocolate

Mezcla la crema con la esencia de vainilla y caliéntala ligeramente. Añade el chocolate y mezcla hasta integrar completamente. Deja enfriar a temperatura ambiente. Vierte el ganache sobre el pay refrigerado, decora con cacahuates y trozos de chocolate. Refrigera 30 minutos antes de servir.

Este pay de chocolate y cacahuate es ideal para quienes buscan un postre casero, rápido y con la combinación perfecta de cremosidad y crocancia. Perfecto para compartir en familia o sorprender a tus invitados.