Prepara un pay de chocolate y cacahuate sin horno, ¡fácil y delicioso!
El pay de chocolate con cacahuate combina la suavidad del chocolate con el crujido de los cacahuates, ofreciendo un postre irresistible para cualquier momento especial. Lo mejor: se prepara sin necesidad de horno y con ingredientes sencillos que crean una mezcla perfecta de dulzura y textura.
Ingredientes para preparar un rico pay de chocolate y cacahuate
Base de galleta
- 9 paquetes de galletas tipo graham (297 g)
- 1 1/4 barrita de mantequilla sin sal (112 g)
Relleno de caramelo y cacahuate
- 1 taza de dulce de leche (250 g)
- 1 taza de leche condensada (250 g)
- 1/2 taza de azúcar mascabado (100 g)
- 1 1/4 barrita de mantequilla sin sal (112 g)
- 2 cucharadas de glucosa o jarabe de maíz
- 1/2 taza de cacahuates tostados y salados (70 g)
- 2 barras de chocolate (48 g c/u)
Ganache de chocolate
- 1 1/4 taza de chocolate con leche (290 g)
- 3/4 taza de crema para batir (180 g)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación paso a paso
1. Base de galleta
- Tritura las galletas hasta obtener migas finas.
- Derrite la mantequilla en microondas en intervalos de 15 segundos.
- Mezcla la mantequilla con las migas y presiona la mezcla en un molde para pay.
- Refrigera 30 minutos para que se compacte bien.
2. Relleno de caramelo y cacahuate
- En una cacerola, mezcla dulce de leche, leche condensada, azúcar mascabado, mantequilla y glucosa. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla comience a burbujear.
- Retira del fuego, incorpora los cacahuates y mezcla.
- Agrega la primera capa de relleno sobre la base de galleta y decora con trozos de chocolate.
- Refrigera al menos 2 horas.
3. Ganache de chocolate
- Mezcla la crema con la esencia de vainilla y caliéntala ligeramente.
- Añade el chocolate y mezcla hasta integrar completamente. Deja enfriar a temperatura ambiente.
- Vierte el ganache sobre el pay refrigerado, decora con cacahuates y trozos de chocolate.
- Refrigera 30 minutos antes de servir.
Este pay de chocolate y cacahuate es ideal para quienes buscan un postre casero, rápido y con la combinación perfecta de cremosidad y crocancia. Perfecto para compartir en familia o sorprender a tus invitados.