Receta de salsa macha: cómo prepararla y conservarla hasta por un año

¿Cómo hacer una salsa macha que dure un año? Foto: Shutterstock

La salsa macha es uno de los acompañamientos más versátiles de la cocina mexicana; su sabor intenso y su toque picosito la hacen perfecta para darle vida a tacos, carnes, antojitos o incluso a unos simples frijoles de la olla.

Lo mejor de la salsa macha es que si la preparas correctamente, puedes conservarla hasta un año en tu alacena y disfrutar de su sabor por mucho tiempo.

Origen de la salsa macha

La salsa macha tiene su origen en Veracruz, aunque hoy en día se prepara en diferentes regiones del país con variaciones que incluyen ajonjolí, almendras, pepitas o diferentes tipos de chiles secos.

Su nombre se asocia con la intensidad de su sabor y la resistencia que tiene en el tiempo gracias a la conservación en aceite, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan tener siempre un condimento casero a la mano, pero no solo aporta picor, sino también aromas tostados y notas ahumadas que resaltan cualquier comida.

A continuación, te compartimos la receta publicada en Tecnología Doméstica de la Revista del Consumidor, la cual te permitirá disfrutar de esta delicia casera por mucho tiempo.

Receta de salsa macha

Ingredientes

100 g de chile de árbol seco

2 cucharaditas de ajo picado

8 pimientas negras enteras

½ cucharadita de tomillo

½ cucharadita de orégano

1 taza de aceite vegetal

3 cucharadas de cacahuates en trocitos

1 pizca de sal

Los utensilios que necesitarás son: un sartén, pala de madera, molcajete o licuadora, y un frasco de vidrio esterilizado con tapa.

Procedimiento paso a paso

Preparar el aceite y el ajo: calienta media taza de aceite en la sartén a fuego medio. Cuando esté caliente, baja la flama, sofríe ligeramente el ajo y agrega los chiles. Retira antes de que se quemen.

Moler la base: coloca los chiles dorados con el ajo, las pimientas, el tomillo y el orégano en el molcajete o en la licuadora; tritura hasta obtener la textura deseada.

Sellar en el frasco: vacía la salsa aún caliente en el frasco esterilizado, deja salir un poco de vapor y cierra perfectamente.

Dorar cacahuates: en la misma sartén, calienta el resto del aceite y dora ligeramente los cacahuates. Agrega la salsa molida, una pizca de sal y cocina a fuego bajo durante 10 minutos.

Conservar: deja enfriar a temperatura ambiente y guarda el frasco en la alacena.

Consejos para conservarla hasta un año