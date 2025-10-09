GENERANDO AUDIO...

El pan de muerto FIT es una opción atractiva para degustar en la celebración del Día de Muertos, sobre todo para aquellas personas que buscan no consumir demasiadas calorías.

Tradicionalmente, en México se celebra el 1 y 2 de noviembre, donde el primero es en recuerdo de los niños que ya no están en este mundo, mientras que al otro día es para recordar a los adultos fallecidos.

¿Cómo hacer pan de muerto fit?

La plataforma de fitness integral FITbody muestra una receta fácil de hacer en casa sobre el pan de muerto FIT:

Ingredientes

90 gramos de harina avena

60 gramos de Skinny Sugar

Dos scoops de proteína fit body chai

Cinco gramos de sal

Cinco gramos de levadura seca

Tres cucharaditas de mantequilla ghee

Dos huevos

Un cuarto de taza de leche de almendra sin azúcar

Media taza ralladura de naranja

Una y media cucharada agua de azahar

Preparación

Primer hay que mezclar la levadura con un poco de leche tibia, agregar dos cucharadas de harina y una cucharada de Skinny sugar, luego se cubre con un plástico y se deja crecer durante 15 minutos.

Se tamiza el resto de la harina y agrega el resto de Skinny sugar, proteína y la sal.

Hay que formar una fuente y ahuecar el centro.

Hay que agregar una pieza de huevo, dos cucharaditas de ghee, la ralladura de naranja, el agua de azahar y el resto de la leche hasta formar una masa homogénea.

Después se añade la levadura ya fermentada y amasa hasta integrar perfectamente y deja crecer la masa hasta que duplique su volumen.

Luego se divide la masa en 10 partes y forma bolas del mismo tamaño.

Enseguida se colocan sobre una charola con papel de para hornear.

Se deben formar tiritas en forma de hueso con la masa restante y adorna los panes; barnízalos con huevo.

Luego viene la parte de hornear a 180° durante 25 minutos o hasta que luzcan ligeramente dorados

Finalmente, se barniza con una cucharadita de ghee fundida, se le puede espolvorear con skinny sugar

¿Con qué acompañar un pan de muerto FIT?

El pan de muerto FIT se puede acompañar con un café o té sin azúcar, una infusión, tés herbales o aguas frescas naturales.

¿Por qué se celebra el Día de Muertos en México?

El Día de Muertos tiene origen prehispánico y se celebra desde hace más de 3 mil años en México. Las antiguas etnias creían que las almas regresaban del inframundo, por lo que colocaban altares llamados tzompantli, formados por cráneos que simbolizaban la muerte y el renacimiento.

Originalmente, se realizaban dos festividades: Miccailhuitntli (para los niños) y Ueymicailhuitl (para los adultos), celebradas en julio y agosto. Con la llegada de los españoles, la tradición se adaptó al calendario cristiano y se celebra el 1 y 2 de noviembre, fechas dedicadas a Todos los Santos y a los Fieles Difuntos, respectivamente.