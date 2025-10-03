Rojo, verde y más: Feria Nacional del Mole 2025 en CDMX; fechas, cartelera y costos
La Feria Nacional del Mole 2025 en CDMX dio comienzo el pasado viernes con la apertura de su tradición, cultura y el sabor de dicho platillo (y sus variedades) que caracterizan a la gastronomía de nuestro país.
El mole es “Un sabor que nace de la historia, los ingredientes ancestrales y el amor de un pueblo que ha conquistado paladares en todo México y el mundo.”, destaca el evento en su página de Facebook.
¿Cuándo es la Feria Nacional del Mole 2025, y qué costos tiene?
La Feria Nacional del Mole 2025 en CDMX se llevará a cabo del 3 al 26 de octubre. De lunes a jueves la entrada es gratis. Mientras que de viernes a domingo el acceso cuesta 20 pesos.
[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Sencilla receta de pay de limón con galletas, para hacer en casa y sin horno]
El gobierno de la Ciudad de México señala que a este este evento pueden acudir todas las personas que sean mayores de un año. Habrá una amplia variedad de moles, desde el clásico rojo y verde hasta el exótico pipián y almendrado, acompañados de pollo, guajolote o conejo.
Actividades en la Feria del Mole
- Presentación de grandes artistas
- Música en vivo
- Lucha libre
- Comediantes
- Y espectáculos para toda la familia
[TE PODRÍA INTERESAR: El truco de la abuela que un chef rescata para lograr carnes más jugosas: ¿es realmente seguro?]
¿Dónde es el evento?
Será en Tierra del Mole, un encuentro con México Carretera Xochimilco–Oaxtepec, Km 17.5, Milpa Alta, Ciudad de México.
Cartelera
Uno de los grandes atractivos de la Feria Nacional del Mole 2025 en CDMX será la parte musical, que incluirá lo siguiente:
3 de octubre
- Junior Klan
- Los Askis
4 de octubre
- Big Metra
- Zona Rika
- Rayben
- Illaniv
- Abraham
5 de octubre
- PIPIRÍN
- Los Ángeles Negros
10 de octubre
- El Mimoso
11 de octubre
- Grupo Yaguarú
12 de octubre
- Orquesta La Típica
- Jorge Carmona
17 de octubre
- Las Despechadas
- Grupo Kañaveral
18 de octubre
- Matute
- Los Babys
- Grupo Yndio
19 de octubre
- Inspector
- Jack Fox
- Grupo Rayito Colombiano
23 de octubre
- Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
24 de octubre
- Los Terrícolas
25 de octubre
- La Adictiva
- Banda Los Recoditos
- Los Dos Carnales
26 de octubre
- Mamboleo
- Grupo Cañaveral
- Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López