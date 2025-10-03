GENERANDO AUDIO...

Feria Nacional del Mole 2025 en CDMX. Foto: Getty

La Feria Nacional del Mole 2025 en CDMX dio comienzo el pasado viernes con la apertura de su tradición, cultura y el sabor de dicho platillo (y sus variedades) que caracterizan a la gastronomía de nuestro país.

El mole es “Un sabor que nace de la historia, los ingredientes ancestrales y el amor de un pueblo que ha conquistado paladares en todo México y el mundo.”, destaca el evento en su página de Facebook.

¿Cuándo es la Feria Nacional del Mole 2025, y qué costos tiene?

La Feria Nacional del Mole 2025 en CDMX se llevará a cabo del 3 al 26 de octubre. De lunes a jueves la entrada es gratis. Mientras que de viernes a domingo el acceso cuesta 20 pesos.

El gobierno de la Ciudad de México señala que a este este evento pueden acudir todas las personas que sean mayores de un año. Habrá una amplia variedad de moles, desde el clásico rojo y verde hasta el exótico pipián y almendrado, acompañados de pollo, guajolote o conejo.

Actividades en la Feria del Mole

Presentación de grandes artistas

Música en vivo

Lucha libre

Comediantes

Y espectáculos para toda la familia

¿Dónde es el evento?

Será en Tierra del Mole, un encuentro con México Carretera Xochimilco–Oaxtepec, Km 17.5, Milpa Alta, Ciudad de México.

Cartelera

Uno de los grandes atractivos de la Feria Nacional del Mole 2025 en CDMX será la parte musical, que incluirá lo siguiente:

3 de octubre

Junior Klan

Los Askis

4 de octubre

Big Metra

Zona Rika

Rayben

Illaniv

Abraham

5 de octubre

PIPIRÍN

Los Ángeles Negros

10 de octubre

El Mimoso

11 de octubre

Grupo Yaguarú

12 de octubre

Orquesta La Típica

Jorge Carmona

17 de octubre

Las Despechadas

Grupo Kañaveral

18 de octubre

Matute

Los Babys

Grupo Yndio

19 de octubre

Inspector

Jack Fox

Grupo Rayito Colombiano

23 de octubre

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón

24 de octubre

Los Terrícolas

25 de octubre

La Adictiva

Banda Los Recoditos

Los Dos Carnales

26 de octubre