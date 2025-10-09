Sabores, música y cultura te esperan en la Feria del Pulque 2025

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre la Feria Del Pulque 2025. Foto: Shutterstock

La Feria del Pulque 2025 llega con pruebas gastronómicas, talleres sobre la bebida y actividades culturales para toda la familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, conoce más detalles para que no te pierdas este evento.

La tercera edición de la Feria del Pulque se traduce como un evento tan esperado como la Feria Nacional del Mole.

Este encuentro gastronómico busca fortalecer el trabajo de los productores locales y celebrar la “bebida de los dioses” con una amplia oferta de sabores, música y cultura.

¿Cuándo será la Feria del Pulque 2025

La Feria del Pulque 2025 se celebrará los días sábado 11 y domingo 12 de octubre, de 10:00 a 20:00 horas, en la explanada principal de Atizapán de Zaragoza.

La entrada será totalmente gratuita y está pensada para toda la familia, según explicó Celso Domínguez Cura, octavo regidor del Ayuntamiento, a través de sus redes sociales.

Durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de pulques naturales y curados, talleres, conferencias, venta de artesanías, así como presentaciones musicales y dancísticas.

¿Qué habrá en la Feria del Pulque 2025?

La edición 2025 contará con la participación de 19 pulquerías locales, entre ellas:

Curados d’ Espanto

El Charro Negto

El Gallinero

El Gran Tlatoani

El Quitapenas

El Perro Che Che

La Colmena del Tlacoache

La Bella Renata

La Cábula

La Valentina

Mundo Pulque

Pulcasa Cultural

Pulque Arte

Pulques El Mictlán

Pulques Finos

Pulques Mich

Vacas Verdes

Wapa Pulque

Además, habrá una muestra gastronómica regional, donde los visitantes podrán probar antojitos típicos y adquirir artesanías locales, ideales para apoyar a los productores del municipio o llevarse un recuerdo.

También se instalarán espacios de lectura, venta de libros, poesía y danza, que complementarán la experiencia cultural del evento.

Artistas confirmados y actividades culturales

El escenario principal contará con la participación del grupo de danza folclórica Citlalmina, el colectivo de huapango Del Valle, y agrupaciones de rock y ska como Wonderful Ska, Travelin Rock e Indepistos, quienes garantizarán un ambiente festivo durante los dos días.

Asimismo, el comité organizador adelantó que se realizarán talleres y conferencias sobre el pulque, aunque los ponentes y horarios aún no han sido confirmados.

¿Dónde será y cómo llegar a la Feria del Pulque 2025?

La cita será en la Explanada Principal de Atizapán de Zaragoza, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos 1559, colonia El Potrero, Estado de México.

Si planeas llegar en transporte público, una opción es tomar la Línea 2 del Metro hasta la estación Tacuba, donde podrás abordar un camión que te lleva directamente al centro del municipio.

Se recomienda llegar temprano, ya que se espera una gran afluencia de visitantes provenientes de distintos puntos del Valle de México.

Un brindis por la tradición

La Feria del Pulque 2025 promete ser un homenaje a la herencia cultural del maguey y al trabajo de los tlachiqueros. Entre curados de sabores clásicos como avena o piñón y otros más exóticos, este evento busca mantener viva una tradición que ha acompañado a los mexicanos desde tiempos prehispánicos.