Sándwich de no atún, ve como preparar esta receta en casa

Sándwich de no atún para hacer en casa. Foto: Getty

El sándwich de no atún se convierte en una opción que puede ser incluida en las recetas de desayunos, o de comidas, para las personas que buscan cuidar su salud.

En México, el atún es más que un alimento popular; muchas personas lo consumen por su valor nutricional, pero siempre se recomienda moderar su consumo y no caer en el exceso.

¿Qué lleva un sándwich de no atún y cómo se hace?

Una receta para dos porciones se puede hacer en tan solo 30 minutos en casa, así lo señala Larousse Cocina, la comunidad de profesionales y aficionados a la gastronomía más importante de Latinoamérica:

Ingredientes para el sándwich de no atún

450 gramos de garbanzos cocidos

Tres cucharadas de mayonesa

Una hoja de alga nori, pulverizada

Una pizca de comino

Una pizca de ajo en polvo

Una pizca de pimienta

Una cucharadita de perejil, picado

Una cucharadita de jugo de limón

Terminado Cuatro rebanadas de pan de caja, integral

Arúgula, al gusto

Germinado de alfalfa, al gusto

Rebanadas de cebolla morada, al gusto

Elaboración del sándwich de no atún

Hay que colocar los garbanzos en un recipiente y presionarlos con un machacador

Luego se debe agregar el resto de los ingredientes

Una vez que se junten todos los elementos, se debe mezclar muy bien

Lo siguiente es tostar las rebanadas de pan de caja

Enseguida se agrega la ensalada que recién se hizo

Y al final se pone al gusto de cada persona, la parte que se desea de arúgula, germinado y cebolla morada

De esta manera, se forma el sándwich de no atún para dos personas, y queda listo para comerse ya sea por la mañana o la tarde.

¿Qué propiedades y beneficios tiene el atún?

El atún es reconocido por su valor nutricional, siendo una excelente fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales, así lo señala el gobierno de México.

Además, se agrega que tiene beneficios para la salud cardiovascular, la función cerebral y su bajo contenido en calorías y grasa lo convierten en una opción popular y saludable en la cocina.

¿Por qué puede ser malo comer atún?

El único gran inconveniente del atún para la salud, según algunos expertos, es el riesgo que plantea el mercurio, una neurotoxina, así lo señala un artículo de The New York Times.

La publicación señala que el metal pesado llega al océano sobre todo por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles. De esta manera lo absorben los organismos pequeños, asciende por la cadena alimentaria y se acumula en las especies más grandes y longevas, como los tiburones, el pez espada y el atún.

¿Cuántas veces a la semana se puede comer pescado?

Los nutriólogos aconsejan ingerir, al menos dos veces por semana, pescados o mariscos, señala el gobierno de México. Sin embargo, los especialistas del sector salud alertan sobre la importancia de tomar en cuenta que algunos pescados y mariscos acumulan una mayor cantidad de metilmercurio dependiendo de la forma en la que se alimentan.

Por ello, cada que se inicie una dieta especial y se busque ser recurrente con algún alimento, siempre será recomendable buscar la opinión de un experto, o nutriólogo, en este caso.