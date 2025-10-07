Sencilla receta de mole de olla vegano para deleitarse en casa

GENERANDO AUDIO...

Mole de olla vegano hecho en casa. Foto: Pexels

La tiktoker Rocketelly compartió a sus seguidores una sencilla receta de mole de olla vegano, digna para conservarse en el recetario que pase de generación en generación.

Este rico platillo de la gastronomía es una gran opción si no consumes ingredientes de origen animal y te gusta disfrutar de los platillos mexicanos, destaca el sitio web de Larousse Cocina.

Ingredientes para hacer mole de olla vegano

Las tradiciones son parte de nuestro legado pero podemos adaptarlas para no quedarnos fuera, destaca Rocketelly. Y para preparar un delicioso mole de olla vegano se necesita:

Ocho jitomates

Dos chiles morita

1/4 de cebolla blanca

Un diente de ajo

Un chayote

Dos zanahorias chicas

Una calabaza

Un elote grande

Un puñado de ejotes

400 gramos de setas

Una rama de cilantro

Y sal al gusto

Elaboración del mole de olla vegano

Primero se debe poner a hervir los jitomates y los chiles con suficiente agua para que queden cubiertos en la olla

Luego hay que picar las verduras en cubos grandes, los ejotes en tres, y el elote en cuatro partes

Enseguida se debe deshebrar las setas y asarlas con poco aceite, sin amontonar para que no se desjuguen. Asarlas es opcional, ya que se pueden meter crudas al final

Una vez que los chiles estén blanditos, se les quita el ramito y se muelen todo junto con el agua en donde se hirvieron. Debe quedar muy parejo sin pedacitos de nada

En la olla, con un poco de aceite se sofríe la cebolla y el ajo picados, una vez traslúcidos se incorpora el jitomate y el chile licuado. Luego se agrega una cucharita de sal y se deja hervir hasta que reduzca y quede espejito

Una vez espeso, se agregan las verduras y un litro y medio de agua. Se deja que hierva y rectifica la sal

Ya que las verduras estén blanditas se añade la rama de cilantro por menos de un minuto y luego se quita

Rocketelly recuerda que para este mole de olla vegano todo debe lavarse y desinfectarse, excepto por las setas. Esas solo se limpian con un trapo húmedo.