Sencilla receta de mole de olla vegano para deleitarse en casa

La tiktoker Rocketelly compartió a sus seguidores una sencilla receta de mole de olla vegano, digna para conservarse en el recetario que pase de generación en generación.
Este rico platillo de la gastronomía es una gran opción si no consumes ingredientes de origen animal y te gusta disfrutar de los platillos mexicanos, destaca el sitio web de Larousse Cocina.
Ingredientes para hacer mole de olla vegano
Las tradiciones son parte de nuestro legado pero podemos adaptarlas para no quedarnos fuera, destaca Rocketelly. Y para preparar un delicioso mole de olla vegano se necesita:
- Ocho jitomates
- Dos chiles morita
- 1/4 de cebolla blanca
- Un diente de ajo
- Un chayote
- Dos zanahorias chicas
- Una calabaza
- Un elote grande
- Un puñado de ejotes
- 400 gramos de setas
- Una rama de cilantro
- Y sal al gusto
Elaboración del mole de olla vegano
- Primero se debe poner a hervir los jitomates y los chiles con suficiente agua para que queden cubiertos en la olla
- Luego hay que picar las verduras en cubos grandes, los ejotes en tres, y el elote en cuatro partes
- Enseguida se debe deshebrar las setas y asarlas con poco aceite, sin amontonar para que no se desjuguen. Asarlas es opcional, ya que se pueden meter crudas al final
- Una vez que los chiles estén blanditos, se les quita el ramito y se muelen todo junto con el agua en donde se hirvieron. Debe quedar muy parejo sin pedacitos de nada
- En la olla, con un poco de aceite se sofríe la cebolla y el ajo picados, una vez traslúcidos se incorpora el jitomate y el chile licuado. Luego se agrega una cucharita de sal y se deja hervir hasta que reduzca y quede espejito
- Una vez espeso, se agregan las verduras y un litro y medio de agua. Se deja que hierva y rectifica la sal
- Ya que las verduras estén blanditas se añade la rama de cilantro por menos de un minuto y luego se quita
Rocketelly recuerda que para este mole de olla vegano todo debe lavarse y desinfectarse, excepto por las setas. Esas solo se limpian con un trapo húmedo.
