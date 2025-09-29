Sencilla receta de pay de limón con galletas, para hacer en casa y sin horno

GENERANDO AUDIO...

Pay de limón con galletas, sin horno. Foto: Shutterstock

El pay de limón con galletas es uno de los postres más usuales que se pueden elaborar en la comodidad del hogar. El chef Cristian comparte una sencilla receta en su canal de YouTube “Cris en la Cocina”.

De hecho, el pay de limón es un postre internacional que tiene un elemento fundamental del campo mexicano, el limón, así lo destaca el Gobierno de México. Dicho fruto es un producto estrella de nuestro país, su uso es popular y tradicional en diversos platillos salados y en postres, pues su acidez balancea todos los sabores presentes en la gastronomía.

Pay de limón

El pay de limón es un alimento que tiene una base de masa quebrada y una cremosa crema de limón, que al momento de juntarse en la boca, desatan una sensación única. Su sabor es especial, pues junta un toque ácido con dulce, por esta razón, es la opción perfecta para quienes se empalagan con facilidad.

Ingredientes para hacer pay de limón con galletas

El chef Cristian señala en su canal de YouTube que juntar los ingredientes es muy sencillo, ya que normalmente están a la mano. Se necesita:

Una barra de mantequilla 90 gramos

Un paquete galletas de vainilla 170 gramos

Una lata de leche evaporada

Una lata leche condensada

Una barra de queso crema 180 gramos

Media taza de jugo de limón

Una cucharada de grenetina

30 mililitros de agua

Tres gotas de colorante vegetal verde

Elaboración del pay de limón con galletas

Primero se debe colocar la barra de mantequilla en un recipiente para estufa y ahí fundirla

Después, el paquete de galletas debe ser triturado (puede hacerse con la mano, en un procesador de alimentos o con la licuadora)

Luego hay que mezclar la mantequilla fundida, con lo triturado de las galletas, hasta obtener una consistencia arenosa

El chef señala que opcionalmente, se puede añadir un poquito de canela molida

Luego de revolver muy bien, la mezcla se coloca un recipiente para tarta o pay, hasta que cubra todo el molde

Hay que presionar un poco la mezcla para que la costra se compacte. Después se debe meter al congelador

Después, en otro recipiente amplio se debe colocar una cucharada de grenetina y los 30 mililitros de agua. Se revuelve muy bien y se deja reposar 5 minutos

Luego la mezcla se pone a “baño María”

Luego, en el vaso de la licuadora se añaden los otros ingredientes; la leche evaporada, la leche condensada, la barra de queso crema y el jugo de limón. Y todo se licúa al tiempo que se añade la grenetina que se hizo líquida

Ahora, se saca el molde del pay con la costra refrigerada y se le vacía la mezcla que se licuó

Se mueve un poco y se deja reposar un par de horas en refrigeración

Luego de ese tiempo, el pay de limón con galletas se saca y se le puede decorar con un poco de ralladura de limón. Después se puede partir las rebanadas y a servir en un plato.

