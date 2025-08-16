Sopes: la tortilla gruesa que une historia y sabor en cada bocado

GENERANDO AUDIO...

Origen e historia de los sopes. Foto: Shutterstock

Los sopes son uno de los antojitos más queridos y tradicionales de México. Su base de masa gruesa, con bordes formados para contener deliciosos ingredientes, refleja siglos de historia, creatividad popular y la riqueza de la cocina mexicana.

Más que un simple platillo, los sopes son un símbolo de identidad que une generaciones alrededor de la mesa. En una edición más de la “Receta de la Semana” te contaremos sobre su origen.

Orígenes e historia del sope

Esta comida tiene sus raíces en las culturas prehispánicas, donde la tortilla de maíz era un alimento central, se cree que la técnica de formar una base gruesa con un borde para sostener otros ingredientes evolucionó con el tiempo para facilitar la alimentación práctica y sabrosa.

De acuerdo con el México Desconocido, esta técnica permitió que el maíz, considerado sagrado, fuera el soporte ideal para preparar un platillo nutritivo y versátil, que se adaptó a distintas regiones y gustos en México.

Variantes regionales y preparaciones

El sope se prepara comúnmente con una tortilla gruesa que se fríe o se cocina en comal y se cubre con frijoles, carne, queso fresco, crema y salsa, pero cada estado tiene su propia versión:

Estado de México: se suelen rellenar con chorizo, papas o carne deshebrada y acompañar con nopales o verduras encurtidas

Oaxaca: los sopes se acompañan a menudo con mole negro o tlayudas, integrando ingredientes autóctonos

Puebla y Veracruz: a veces se agregan mariscos o ingredientes del Golfo, dándoles un toque especial y regional

Receta fácil de sopes caseros

Ingredientes (para 6 sopes medianos)

2 tazas de masa de maíz

1/2 taza de agua (aproximadamente)

Aceite vegetal para freír

1 taza de frijoles refritos

200 g de carne deshebrada o chorizo frito

Lechuga finamente picada

Crema mexicana al gusto

Queso fresco desmoronado

Salsa roja o verde al gusto

Preparación

Mezcla la masa con agua poco a poco hasta obtener una masa suave y manejable. Forma bolas medianas

Aplana cada bola para formar una tortilla gruesa de aproximadamente 10 cm de diámetro

Con los dedos, forma un borde pequeño alrededor para que los ingredientes no se salgan

Cocina los sopes en un comal a fuego medio por 2-3 minutos de cada lado

Fríe ligeramente en aceite caliente para que queden crujientes pero sin endurecer demasiado. Escurre sobre papel absorbente

Unta frijoles refritos en la base, agrega la carne o chorizo, y decora con lechuga, crema, queso y salsa

No se trata solo de un antojito delicioso, sino de un pedazo vivo de la cultura mexicana que puedes preparar en casa con ingredientes sencillos y llenos de sabor.