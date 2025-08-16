Sopes: la tortilla gruesa que une historia y sabor en cada bocado
Los sopes son uno de los antojitos más queridos y tradicionales de México. Su base de masa gruesa, con bordes formados para contener deliciosos ingredientes, refleja siglos de historia, creatividad popular y la riqueza de la cocina mexicana.
Más que un simple platillo, los sopes son un símbolo de identidad que une generaciones alrededor de la mesa. En una edición más de la “Receta de la Semana” te contaremos sobre su origen.
Orígenes e historia del sope
Esta comida tiene sus raíces en las culturas prehispánicas, donde la tortilla de maíz era un alimento central, se cree que la técnica de formar una base gruesa con un borde para sostener otros ingredientes evolucionó con el tiempo para facilitar la alimentación práctica y sabrosa.
De acuerdo con el México Desconocido, esta técnica permitió que el maíz, considerado sagrado, fuera el soporte ideal para preparar un platillo nutritivo y versátil, que se adaptó a distintas regiones y gustos en México.
Variantes regionales y preparaciones
El sope se prepara comúnmente con una tortilla gruesa que se fríe o se cocina en comal y se cubre con frijoles, carne, queso fresco, crema y salsa, pero cada estado tiene su propia versión:
- Estado de México: se suelen rellenar con chorizo, papas o carne deshebrada y acompañar con nopales o verduras encurtidas
- Oaxaca: los sopes se acompañan a menudo con mole negro o tlayudas, integrando ingredientes autóctonos
- Puebla y Veracruz: a veces se agregan mariscos o ingredientes del Golfo, dándoles un toque especial y regional
[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chilaquiles: la receta con alma mexicana que conquistó las mañanas]
Receta fácil de sopes caseros
Ingredientes (para 6 sopes medianos)
- 2 tazas de masa de maíz
- 1/2 taza de agua (aproximadamente)
- Aceite vegetal para freír
- 1 taza de frijoles refritos
- 200 g de carne deshebrada o chorizo frito
- Lechuga finamente picada
- Crema mexicana al gusto
- Queso fresco desmoronado
- Salsa roja o verde al gusto
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Preparación
- Mezcla la masa con agua poco a poco hasta obtener una masa suave y manejable. Forma bolas medianas
- Aplana cada bola para formar una tortilla gruesa de aproximadamente 10 cm de diámetro
- Con los dedos, forma un borde pequeño alrededor para que los ingredientes no se salgan
- Cocina los sopes en un comal a fuego medio por 2-3 minutos de cada lado
- Fríe ligeramente en aceite caliente para que queden crujientes pero sin endurecer demasiado. Escurre sobre papel absorbente
- Unta frijoles refritos en la base, agrega la carne o chorizo, y decora con lechuga, crema, queso y salsa
No se trata solo de un antojito delicioso, sino de un pedazo vivo de la cultura mexicana que puedes preparar en casa con ingredientes sencillos y llenos de sabor.