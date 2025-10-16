GENERANDO AUDIO...

Los tacos ahora saben dulce. Foto: Jennifer Turrubiartes

Los tacos de helado son uno de los postres más curiosos y deliciosos que puedes encontrar en la Ciudad de México. Esta creativa versión del taco tradicional sorprende al eliminar la carne y las salsas picantes para dar paso a una combinación de sabores dulces y texturas crujientes que convierten al taco en un postre inesperado.

¿Dónde comer los tacos de helado? ¿En dónde? Tizne Tacomotora

Tizne Tacomotora Dirección : Guanajuato 27-B, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

: Guanajuato 27-B, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX ¿Cómo llegar? La manera más sencilla es llegando a la estación de metrobús Jardín Pushkin y caminar 5 minutos sobre la calle frontera

Si estas en busca de un taco nuevo, conoce el Ice Cream Taco. Foto: UnoTV

En Tizne Tacomotora, el protagonista inesperado de la carta es el Ice Cream Taco, un postre que rompe con todo lo que se espera de una taquería. Se prepara con una tortilla de harina horneada, espolvoreada con azúcar y canela hasta quedar crujiente, y se rellena con helado artesanal (puede ser de mantequilla, pistache o cardamomo). Encima, lleva malvavisco tostado y caramelo hecho en casa, lo que le da un contraste entre lo dulce, lo ahumado y lo cremoso.

Cada bocado juega con las temperaturas y texturas, la tortilla aún tibia abraza el frío del helado y el caramelo se derrite lentamente al contacto. Es un postre pensado para comerse con las manos, como si fuera un taco tradicional, pero con el giro inesperado de una heladería.

¿Qué más se puede comer en Tizne Tacomotora?

Aunque el “Ice Cream Taco” se roba la atención, la carta del lugar está pensada para experimentar. Uno de los favoritos es el Brisket, con pecho de res ahumado lentamente, gravy, tomate verde crudo, cilantro y hierbabuena, la mezcla de sabores deja un sabor intenso a jugo de carne que se complementa con el toque fresco del cilantro.

Otra de las opciones, es el Kalbi, que ofrece un guiño asiático con láminas de brisket marinado en miso, ajo y aceite de ajonjolí, con jengibre encurtido y cebollín fresco, en este taco, el protagonista es el miso que proporciona un sabor fuerte al paladar. Y para quienes prefieren algo diferente, el Pork Belly combina tocineta de cerdo con puré de ajo confitado, rábano encurtido, rodajas de serrano y un rub de ceniza de tortilla que aporta ese sabor ahumado característico del lugar.

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

Para los vegetarianos, el taco de berenjena ahumada con chilmole y puré de ajo demuestra que los vegetales también pueden tener fuerza y profundidad de sabor.

Aunque el menú está lleno de complementos para acompañar, hay tres que destacan. El primero es el aguacate tatemado que llega a la mesa con una textura cremosa y un toque ahumado; se desliza como mantequilla en la lengua y resalta con su sabor natural, sin necesidad de sal. La segunda opción son las cebollitas encurtidas, su sabor es ácido, pero jugoso, con ese punto de limón que complementa cualquier taco y corta la intensidad del ahumado.

Otro de los complementos es el caldito de carne que cuenta con fideos que terminan de complementar el sabor de la carne en su punto en este caldo.

Algunos tacos van acompañados con sal del himalaya. Foto: Jennifer Turrubiartes

También se encuentra la Grillet Quesadilla, una versión ahumada que eleva el clásico hecha con tocino que es cocinado lentamente, aporta un sabor intenso que domina el primer bocado, mientras que el queso fundido equilibra la grasa con una textura cremosa. El tomate fresco añade un toque de acidez que despierta el paladar, aunque el huevo, presente en la mezcla, queda casi en segundo plano bajo la fuerza del ahumado. Es una combinación sencilla, pero con un perfil de sabor profundo

En la mesa también hay una selección de salsas con distintos niveles de picor: pasilla ahumada, macha de morita, verde con hierbabuena, roja tatemada y de árbol con aceite de ajonjolí.

¿Cuánto cuesta comer en Tizne Tacomotora?

Conoce la variedad de tacos. Foto: Jennifer Turrubiartes

El ticket promedio va de 200 a 250 pesos por persona, dependiendo de si se pide bebida o postre. Entre las opciones líquidas destacan la “limonada Tizne” (con mineral, helado de limón y hierbabuena o frutos rojos) y la clásica agua de horchata, que incluso puede llevar mezcal.

Tizne Tacomotora celebrará su 9no aniversario

Tizne Tacomotora celebrará su 9º aniversario con una noche explosiva que combina sus emblemáticos tacos al humo con la vibrante energía del ambiente sonidero. Será una fiesta única donde la comida y la música se fusionan para crear una experiencia inolvidable.

La cita es el jueves 16 de octubre a partir de las 23 horas en la calle Claudio Bernard 149, colonia Doctores, CDMX.