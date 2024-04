The black dog, el pub que menciona Taylor Swift en The tortured poets department existe, dónde queda y cuál es su menú

El pub que menciona Taylor Swift se llama The black dog. Foto: Reuters

Taylor Swift lanza su nuevo disco “The Tortured Poets Department” y el boom de reacciones no se ha hecho esperar. Una de ellas es el pub que menciona Taylor Swift llamado The black dog, esto debido a que los propietarios del negocio creen que se hace referencia a su establecimiento en una canción de la artista.

Pub The black dog. Foto: Reuters

¿Dónde está el pub que menciona Taylor Swift en The tortured poets department?

The black dog, el pub que menciona Taylor Swift (según los encargados de ese establecimiento) en The tortured poets department queda en la ciudad de Londres, Inglaterra.

The black dog se ubica en Londres. Foto: Reuters

¿Cuál es el menú en The black dog?

Como tal, un pub (abreviación de public house, que en español significa “casa pública”) es un establecimiento donde se sirven bebidas alcohólicas, pero no es todo su menú, aquí parte de lo que ofrecen:

Cerveza

Coctelería

Vino

Hamburguesas con papas a la francesa

The black dog ofrece en su menú, hamburguesas. Foto: Reuters

Cortes de carne y quesos

Ensaladas

Postres

Comensales en The black dog. Foto: Reuters

¿Por qué el pub de Londres cree que Taylor Swift habla de ellos?

Una parte de la letra de la canción The Black Dog de Taylor Swift se ve escrita fuera del pub The Black Dog, mediante carteles negros y letras blancas, o bien, de igual manera en el interior del establecimiento que dice “And so I watch as you walk, Into some bar called The Black Dog” que es español dice “Y entonces miro mientras caminas, en un bar llamado The Black Dog”.

En The black dog así lucen parte de la letra de Taylor Swift. Foto: Reuters

¿Crees que esto es lo suficientemente fuerte como para creerte la versión de los propietarios de The Black Dog? Habrá quien les dé la razón, y habrá quien no, mientras tanto Taylor Swift no ha comentado nada al respecto.

The Tortured Poets Department, de Taylor Swift

The Tortured Poets Department viene siendo ya el undécimo álbum de estudio de la cantautora estadounidense Taylor Swift, material que lanzó apenas el 19 de abril de 2024: