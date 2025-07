¿Tienes mangos maduros? Así puedes aprovecharlos con estas recetas dulces y saladas

| The New York Times

Recetas para aprovechar el mango maduro. Foto: Pexels

Creo que el primer mordisco a un mango perfectamente maduro tiene tres partes: primero, una humillación, luego un torrente de nostalgia y, por último, una restauración del espíritu. Este es el poder de un gran mango.

Nos derriban de nuestros pedestales. No importa lo diestro que seas comiendo, hay un mango ahí afuera esperando a desafiar tus manos y tus labios. Renuncia a los modales. Te espera un desastre pegajoso.

Cuando muerdo uno, comparo ese dulzor inicial con los sabores agrios y ácidos que crecen a medida que me acerco a la semilla. Pero también estoy juzgando el mango que tengo en la mano frente a algún otro esquivo en mi memoria. En mi imaginación hay mucho espacio para los mangos.

Los grandes mangos pueden suscitar recuerdos poderosos. Se necesita una fruta especial para aliviar la tensión de un momento, que nos conecte tanto con una estación pasada como con la promesa de la próxima abundancia. Para mí, el mango es esa fruta.

Y las tres recetas que aquí se presentan (una ensalada , un postre y un condimento salado ) te darán algo creativo que hacer con los mangos que te quedan después de haber devorado los primeros que traigas del mercado.

Escribir estas recetas, como ocurre con todos los platos que tienen al mango como protagonista, fue un asunto peliagudo. Algunos ingredientes son predecibles y fáciles de controlar, pero qué poco control tenemos sobre los mangos. Cada uno es una sorpresa, moldeada por las características de su región original. No hay homogeneidad.

Algunos mangos son más dulces que otros, otros más fibrosos. Pero los mejores siempre están listos para hacer gotear el jugo por tu barbilla, mantecoso, ácido, que te transporta inmediatamente al lugar donde hayas comido tu mango favorito: África occidental, el sudeste asiático, México y el Caribe, las islas del Pacífico, o algún bosquecillo que conozcas cerca.

Recuerdo viajes en coche por carreteras del suroeste de Nigeria que serpenteaban entre arboledas de mangos y que a ambos lados estaban bordeadas de copas verdes salpicadas de orbes cobrizos. La esencia perenne de las hojas verdes y el buqué floral de la fruta madura flotaban en el aire denso.

Tardé años en armarme de valor para morir una después de mudarme a Estados Unidos. Cuando crecí en Lagos, las mordíamos como un neoyorquino muerde una manzana, devorándolas con piel y todo, salvo el hueso. Pero aquí, la piel de la mayoría de las frutas no siempre se considera un placer de la misma forma.

Aquí tuve que aprender a comer un mango. Llegué a adoptar la técnica que aprendí de mis amigos: cortar un poco de cada cachete, y luego abrirme camino hacia dentro, cortando rebanada tras rebanada, hacia la semilla.

Recetas con mangos maduros

Receta: Ensalada de mango y tomate

A lo largo de mi carrera, resistió la tentación de comparar ingredientes entre sí. Pero si los mangos comparten algo con los tomates, que ahora también están en temporada, es que los mejores aportan sabores impredecibles. Esta ensalada , anclada por verduras delicadas y vinagre, le va bien a cualquier tipo de mango, tanto a los que están sencillos poco maduros como a los mucho más maduros, cremosos, pegajosos y dulces.

Receta: Pastelitos de mango con crema de lima y coco

Si lo que te seduce es la dulzura del mango, mi minitarta de mango será tu favorita. Qué mejor manera de complementar la textura desmenuzable de un gran pastelito que un mango perfectamente maduro, suavemente salpicado de ralladura de cítricos y coco tostado para realzar su fragancia y su sabor a nuez.

Receta: Aderezo de mango y pimiento

La última receta es para el final de la temporada de mango, porque tu recuerdo de la fruta no debe ser lo único que perdure. Este condimento te permite saborearlo al menos uno o dos meses más, y combinará bien con cualquier cosa, desde pollo a la parrilla, pescado o hasta cortezas, tostadas de chapata o focaccia.

Espero inspirarte para estirar el mango como ingrediente, uno que se resiste a la previsibilidad. Si tienes grandes mangos a la mano, el momento es ahora.

Autor: Yewande Komolafe

