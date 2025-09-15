GENERANDO AUDIO...

¿Comer tortilla y el pan de caja?, estos dos se encuentran entre los alimentos más consumidos en México, presentes en la dieta diaria. Sin embargo, siempre surge la pregunta sobre cuál es mejor, la clave está en los nutrientes, calorías y beneficios que cada uno aporta.

Aunque la dieta de los mexicanos puede variar, siempre están presentes estos dos alimentos en la vida diaria.

¿La tortilla es mejor que el pan de caja?

La tortilla de maíz, además de ser un alimento tradicional, es una fuente importante de energía, a diferencia del pan que tiene azúcares añadidos y algunos casos gluten, pero adentrémonos en la información de cada uno.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la tortilla de maíz contiene:

Calcio

Magnesio

Fósforo

Potasio

Vitaminas del grupo B

Carbohidratos

Fibra

Proteínas

Gracias al proceso de nixtamalización, el maíz es más fácil de digerir y su valor nutricional aumenta, contribuyendo a una digestión adecuada y al fortalecimiento del organismo.

Tipos de pan de caja y sus diferencias

En el caso del pan de caja, la Profeco distingue tres tipos comunes en el mercado:

Pan blanco : elaborado con harinas a las que se les quita el germen y el salvado; bajo en fibra.

: elaborado con harinas a las que se les quita el germen y el salvado; bajo en fibra. Pan multigrano : incluye granos, semillas y salvado de trigo; alto en fibra.

: incluye granos, semillas y salvado de trigo; alto en fibra. Pan integral: contiene granos enteros y salvado; rico en fibra.

No obstante, muchos panes comerciales incluyen azúcares añadidos como sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa, melaza o miel. Además, contienen gluten, proteína presente en el trigo, cebada o centeno, que puede causar problemas digestivos en personas con celiaquía, sensibilidad o alergia.

Los síntomas más comunes de esta intolerancia son:

Inflamación abdominal

Diarrea crónica

Estreñimiento

Vómitos

Anemia y deficiencia de hierro

Pérdida de peso

Fatiga e irritabilidad

Comparativa de tortilla y pan

La Federación Mexicana de Diabetes publicó en 2019 una tabla con el contenido calórico de distintos tipos de tortillas:

1 tortilla de maíz: 64 kcal , 13.6 g hidratos de carbono, 0.6 g fibra

, 13.6 g hidratos de carbono, 0.6 g fibra 2 tortillas de maíz horneadas: 73 kcal , 16 g hidratos de carbono, 2 g fibra

, 16 g hidratos de carbono, 2 g fibra 1 tortilla de harina: 80 kcal , 13.4 g hidratos de carbono, 0 g fibra

, 13.4 g hidratos de carbono, 0 g fibra 1 tortilla de harina integral: 82 kcal , 11.4 g hidratos de carbono, 1.2 g fibra

, 11.4 g hidratos de carbono, 1.2 g fibra 3 tortillas de nopal: 60 kcal, 13.4 g hidratos de carbono, 6 g fibra

En cuanto al pan de caja, los valores cambian según la presentación:

Pan blanco de 680 g: 251 kcal y 10.2 g de azúcares totales

y 10.2 g de azúcares totales Pan integral de 620 g: 245 kcal y 8.2 g de azúcares totales

¿Cuántas calorías debemos consumir al día?

Según la Office of Disease Prevention and Health Promotion, un adulto mayor de 21 años debe consumir entre mil 600 y 3 mil calorías al día, dependiendo de su edad, sexo, peso, estatura y nivel de actividad física.

La OMS recomienda limitar la ingesta a 25 g diarios de azúcares y 2 mil mg de sodio, factores a considerar al elegir entre pan de caja y tortillas.

Los datos muestran que la tortilla de maíz o la de nopal representan opciones más saludables que el pan de caja, siempre y cuando se consuman con moderación y de acuerdo a las necesidades de cada persona.

El pan de caja puede formar parte de la dieta, pero su contenido de azúcares añadidos y gluten lo hacen menos recomendable frente al valor nutricional de la tortilla.