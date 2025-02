Truco casero para quitar la acidez de la salsa roja, según un chef

GENERANDO AUDIO...

Truco casero para quitar la acidez de la salsa roja. Foto: Pexels

Se dice que las mejores salsas del mundo, si algo tienen, es lo picosito, pero ¿qué pasa cuando están muy ácidas? Hoy, te hablaremos del truco casero para quitar la acidez de la salsa roja, o de jitomate, una de las más usuales y que más se consumen en hogares y negocios de comida.

¿Cómo le quito la acidez a una salsa roja?

A través de su cuenta en TikTok, el chef Marguz, comparte a sus seguidores un truco casero para quitar la acidez de la salsa roja, el cual se encuentra fácilmente en la mayoría de los hogares, que es el bicarbonato de sodio.

Para proceder, el experto señala que “la mitad de una cucharita de té, te alcanza para neutralizar la acidez de medio kilo de tomates”.

De este modo, basta con añadir el bicarbonato a tu salsa, lo mezclas muy bien, y de esta manera la pruebas para comprar que el efecto ya tiene un mejor sabor.

[TE PODRÍA INTERESAR: Las mejores salsas picantes mexicanas que debes probar]

¿Sirve el azúcar para neutralizar la acidez de una salsa?

No, el chef Marguz indica que esto no sirve, ya que el azúcar no neutraliza, solo enmascara el sabor ,“el azúcar lo que hace es que la enmascara (la acidez), no la vas a asentir en el paladar, pero después tu cuerpo va a sentir la acidez”; por ello, su truco casero para quitar la acidez de la salsa roja mediante bicarbonato, es la opción ideal.

¿En qué alimentos se puede poner salsa roja?

La salsa roja es muy versátil y se puede usar en una gran variedad de platillos:

Tacos: ya sean de carne, pollo, pescado o vegetarianos, la salsa roja les da un toque picante y sabroso

Enchiladas: la salsa roja es clásica para enchiladas mexicanas, cubriéndolas antes de hornearlas

Huevos rancheros: huevos fritos sobre tortillas de maíz con salsa roja caliente por encima

Chilaquiles: totopos bañados en salsa roja, acompañados de crema, queso, cebolla y, si quieres, pollo deshebrado

Pasta: las salsas rojas a base de tomate son básicas para pastas italianas, como la marinara o boloñesa

Arroz: arroz a la mexicana o incluso un simple arroz blanco con un poco de salsa roja para darle sabor

Carnes: desde pollo, cerdo, res o incluso mariscos, quedan deliciosos con una buena salsa roja

Burritos y quesadillas: sirve como acompañamiento o dentro del relleno

Pizzas: la base de tomate es una salsa roja, que puedes personalizar con especias