Los panuchos son un rico platillo de la cocina yucateca, pero no es lo único. Por ello, hoy el viernes garnachero es con sabor yucateco y Arturo Zúñiga comparto un rinconcito muy especial de esta gastronomía en la CDMX.

Comida yucateca en la Ciudad de México

En la esquina de Tetrasini con León Caballo, en la Ciudad de México, se encuentra La Pitaya, un pequeño pero sabroso rincón yucateco que ha conquistado el paladar de vecinos y visitantes por más de 20 años. Detrás de este lugar está el chef Ricardo Pérez, originario de la colonia Mayapán en Mérida, Yucatán, quien desde hace dos décadas ha hecho de la capital su hogar y centro culinario.

Cochinita, la reina de la casa

El viernes garnachero, con sabor yucateco, presenta un menú en homenaje a los sabores más representativos del sureste. La estrella es, sin duda, la cochinita pibil, servida en tacos, tortas, panuchos o albutes. “La cochinita es la reina de la casa”, comenta el chef con orgullo.

Pero eso no es todo. También se pueden encontrar carne ahumada de Temozón, longaniza de Valladolid, y deliciosos desayunos como huevos motuleños, huevos con chaya, huevos con chorizo negro, entre otros. Todos los ingredientes vienen directamente de Yucatán y Valladolid, asegurando ese sabor auténtico que tanto se extraña fuera del estado.

Clientes fieles y nuevos fans

La fidelidad de los clientes habla por sí sola. Algunos llevan hasta ocho años visitando el lugar. “Me gusta más la comida del chef Ricardo que la que comía allá en Yucatán”, comentó un comensal recién llegado de Mérida. Otra clienta, que lleva un año yendo regularmente, dijo que su platillo favorito son los tacos de cochinita.

Y es que aquí no solo se come bien, también se come económico. Una orden de panuchos cuesta apenas 85 pesos, lo que lo hace accesible para estudiantes, oficinistas o cualquier amante de la comida rica y sin pretensiones.

Para quienes no alcancen el viernes garnachero, con sabor yucateco, el chef Ricardo invita a todos los capitalinos y visitantes a darse una vuelta por este lugar: “Los esperamos con mucho gusto y mucho corazón de Yucatán. La comida yucateca es muy amplia y aquí la preparamos con cariño y sabor auténtico.”